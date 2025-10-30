deportes
Kaigaku llega a Demon Slayer -Kimetsu no Yaiba- The Hinokami Chronicles 2 como DLC

El poderoso demonio de Rango Luna Superior, Kaigaku se une al juego de Demon Slayer The Hinokami Chronicles 2 con nuevo escenario y contenido adicional

Kaigaku llega al juego de Demon Slayer 2
Raúl Núñez
Esports
SEGA y CyberConnect2 anunciaron la llegada de Kaigaku, el demonio de Rango Luna Superior del Arco del Castillo del Infinito, como el nuevo personaje descargable de Demon Slayer -Kimetsu no Yaiba- The Hinokami Chronicles 2.

VALE la pena jugar Demon Slayer: The Hinokami Chronicles 2 por esto | AZE Review

Te puede interesar: The Hinokami Chronicles 2 llevará la historia de Demon Slayer al siguiente nivel

Kaigaku ya está disponible para comprarse como paquete individual de personaje ($4.99 USD) o como parte del Pase de Personajes Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba – Infinity Castle ($29.99 USD). Este nuevo contenido agrega al demonio como luchador jugable en el Modo Versus, junto con una foto de perfil, citas, decoraciones y recompensas de maestría.

Para acompañar su lanzamiento, el juego recibió una actualización gratuita (versión 1.20) que incluye un nuevo escenario: Infinity Castle, el imponente campo de batalla inspirado en el arco final del anime.

Además, los jugadores pueden adquirir el Anime Song Pack ($14.99 USD), que permite cambiar la música de fondo de los combates por temas y bandas sonoras oficiales de la serie, incluyendo las versiones de apertura y cierre del anime.

Te puede interesar: Ya hay fecha de estreno de la temporada 2 de One Piece live action

Este lanzamiento marca el inicio de una nueva fase de contenido descargable para The Hinokami Chronicles 2. El Pase de Personajes Infinity Castle continuará ampliando el elenco con nuevas incorporaciones, entre ellas Zenitsu Agatsuma (Infinity Castle), programado para llegar en diciembre de 2025.

Con este nuevo DLC, los fans podrán revivir los enfrentamientos más intensos del universo Kimetsu no Yaiba con un apartado visual deslumbrante y combates llenos de energía demoníaca.

