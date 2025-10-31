No creerás cuánto dinero gasta un streamer en armar su computadora: Davoo Xeneize lo reveló

Davoo Xeneize se ha vuelto tendencia en las redes sociales en las últimas horas al presumir el nuevo gabinete para su computadora, a fin de seguir con su carrera de streamer, tal como lo hicieron algunos futbolistas con la E Liga MX durante pandemia . No obstante, lo que llamó la atención no fue el objeto ni sus características, sino el precio, pues solo esa pieza tiene un valor en el mercado de 3 millones de pesos argentinos, que en México son poco más de 38 mil pesos.

El argentino adquirió un gran equipo, pues según las características que revelaron en la red social es que su PC tiene una tarjeta gráfica RTX 5070, un procesador Ryzen 7 7700X y una memoria de 32 GB de RAM, lo que indica que es un equipo de gama alta que ofrece un gran rendimiento para las personas que se dedican a la creación de contenido.

@porqueTTarg El nuevo gabinete de Davoo Xeneize tiene un valor en el mercado de poco más de 38 mil pesos, solo esa pieza

El detalle que llamó la atención de la nueva PC de Davoo Xeneize

El streamer adquirió un nuevo equipo valuado en más de 38 mil pesos, pero algo que llamó la atención al igual que su precio es el pequeño objeto que lo adorna, pues al centro del gabinete se encuentra en logo de Boca Juniors, club al que es aficionado Davoo Xeneize, pues de ahí se deriva el nombre que utiliza en las redes sociales.

Porque mostró su nueva computadora: tiene una RTX 5070, Ryzen 7 7700x, 32gb de ram y cuesta $3.000.000 de pesos. pic.twitter.com/2ps8UR9p4K — Tendencias en Argentina (@porqueTTarg) October 30, 2025

¿Quién es Davoo Xeneize el streamer que reveló cuánto cuesta una computadora gamer?

Davoo Xeneize es un argentino que se dedica a la creación de contenido, en específico del club de sus amores: Boca Juniors, pues comenta y analiza todos los encuentros de uno de los equipos más importantes del país sudamericano.

El streamer de 22 años inició su aventura en las plataformas digitales hace una década en YouTube y desde hace 3 años transmite en vivo para Twitch (ahora se pasó a Kick). El argentino es una de las figuras más reconocidas en España y Latinoamérica, pues en todas sus redes sociales suma más de 5 millones de seguidores.