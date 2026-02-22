¡No es Vinicius! Estrella EUROPEA denuncia actos racistas tras partido

Nuevo y lamentable capítulo de racismo en el futbol europeo. Wesley Fofana denunció insultos racistas en sus redes sociales tras el empate a un gol entre el Chelsea Football Club y el Burnley. El mediocampista francés fue expulsado al minuto 72 cuando el cuadro blue lo ganaba y desató la reacción del equipo vistante para arrebatarle un punto en el Stamford Bridge.

"Es 2026 y nada cambia. A esta gente nunca le castigan. Hacen grandes campañas contra el racismo, pero nadie hace nada", expresó Fofana en un comunicado e inmediatamente mostró las capturas de pantalla en las que se ven los insultos racistas que recibió: "estúpido mono, deberían meterte en un zoo. Eres un idiota" y "Nos has hecho empatar contra el Burnley, hijo de puta. Que te jodan con tu roja, trozo de mierda", acompañado de emojis de un mono.

Postura del Chelsea

Rápidamente, el Chelsea subió un comunicado oficial en el que apoyaba a Fofana: ''Los insultos racistas que ha recibido Wes tras el partido de la Premier League de hoy contra el Burnley son aborrecibles y no serán tolerados. Este comportamiento es completamente inaceptable y contradice los valores del fútbol y todo lo que representamos como club. No hay cabida para el racismo.

Apoyamos incondicionalmente a Wes. Cuenta con todo nuestro apoyo, al igual que todos nuestros jugadores, quienes con demasiada frecuencia se ven obligados a soportar este odio simplemente por hacer su trabajo. Colaboraremos con las autoridades y plataformas pertinentes para identificar a los responsables y tomar las medidas más enérgicas posibles.'', destacó el escrito blue.

Cabe recordar que, esto llega pocos días después de lo sucedido en Lisboa, Portugal en el partido del Benfica y el Real Madrid por la UEFA Champions League en el cual Vinicius Jr denunció al argentino Prestianni de decirle 'mono' en más de una ocasión después de su tanto que le dio el triunfo al cuadro ibérico.