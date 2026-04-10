ÚLTIMA HORA: No habrá estacionamiento en el Estadio Banorte para el América vs Cruz Azul

Por medio de un comunicado, el Club América dio a conocer que, los aficionados que asistan al Estadio Banorte, para presenciar el partido de la Jornada 14 del Clausura 2026 ante el Cruz Azul, no contarán con servicio de estacionamiento, con la excepción de quienes ya adquirieron su pase por medio de la boletera oficial.

"De cara al partido de mañana 11 de abril de 2026, entre el Club América y Cruz Azul, informamos a todos los aficionados que NO habrá servicio de estacionamiento disponible en el Estadio Banorte, adicionales a los lugares que fueron previamente adquiridos a través de la plataforma Fanki", inicia el texto.

Se abordaron, también, modificaciones en la vialidad llevadas a cabo con motivo del encuentro entre dos de los clubes más populares de México.

"Asimismo, se implementará, por disposición oficial, un operativo de cierres viales en las inmediaciones del Estadio, por lo que recomendamos tomar precauciones y planear su llegada con anticipación, considerando el uso de transporte público u otras alternativas de movilidad", se lee.

Como alternativa, complementa la misiva: "El Estadio Banorte ofrecerá un servicio de Park & Ride, cuyos detalles serán comunicados a través de nuestros canales oficiales, en un par de horas, una vez que sean validados por la autoridad".

Cierra el texto con la justificación definitiva del aviso que se dio con menos de 48 horas de anticipación, en relación con el denominado Clásico Joven.

"Agradecemos su comprensión y colaboración para asegurar una mejor experiencia para todos. Estas acciones son parte del esquema operativo y de movilidad que la CDMX y el Estadio están realizando en preparación para la Copa Mundial de la FIFA 2026, que se celebrará en 62 días", concluye.