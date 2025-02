‘No pude dormir cuando me confirmaron pelea contra Canelo Álvarez': William Scull

Saúl ‘Canelo’ Álvarez peleará en contra de William Scull, este 3 de mayo en Arabia Saudita , confirmación que para el campeón cubano fue motivo suficiente para perder el sueño y pensar en grande.

Canelo llegará a la pelea en contra de William Scull, como campeón de peso supermediano por la Organización Mundial de Boxeo, Asociación Mundial de Boxeo y Consejo Mundial de Boxeo al duelo del 3 de mayo en la fastuosa Kingdom Arena Riyadh, de Arabia Saudita.

Te podría interesar: Canelo vs Scull ya tiene pelea de respaldo y va otro mexicano

En tanto William Scull, arribará como monarca del mundo en las 168 libras, por la Federación Internacional de Boxeo, correa que hasta antes de septiembre del año pasado, era del tapatío, pero renunció al campeonato para evitar el duelo mandatorio contra Scull y medirse ante Berlanga, que era el rival obligatorio por la AMB.

Ahora sí es momento para que Canelo enfrente a Scull y busque recuperar lo que fue suyo, sin embargo, el cubano pero que vive en Alemania, buscará dar la campanada y quedarse con los 4 títulos.

Te podría interesar: CMB respalda pelea de Canelo en Arabia Saudita

William Scull, no durmió al conocer que será el rival de Canelo Álvarez

El boxeador William Scull, de 32 años de edad, nacido en Matanzas, Cuba, toma la pelea contra Canelo como una gran noticia y un premio a su vida y dedicación, pero recuerda todas las emociones vividas para concretar el choque y lo que sintió una vez que se firmó el duelo.

“Cuando me confirmaron la noticia de la pelea contra Canelo, no pude dormir más. Me levantaron a las seis de la mañana y no pude dormir más. Era algo que estábamos esperando después de tantos años”, recalcó Scull a Nuevo Herald.

William Scull, con marca invicta y que estuvo clasificado como número 1 del mundo por la FIB y ahora es campeón, sabe que ahora estará en los reflectores por todo el mundo, que tendrá acceso a una gran bolsa que impactará en su vida y que tiene la posibilidad de ganar los campeonatos de Canelo.

“En el momento te llegan muchas cosas a la cabeza de todo lo que pasaste y lo que has logrado. Ha sido un shock y todavía me estoy recuperando, pero ya me estoy concentrando”, agregó Scull.

El perfil del boxeador William Scull

William Scull es un boxeador de Cuba de 32 años, con marca invicta, presumiendo de 23 victorias con 9 nocauts, sin derrotas ni empates, desde su debut que se dio el 11 de noviembre del 2016.

Su primera aparición como profesional, se dio en Argentina en el Polideportivo Fortuna Perazzoli, donde noqueó en 4 asaltos a Gastón Dario Avalos, quien solo hizo tres peleas luego de caer ante Scull.

Su última pelea de William Scull, fue en la que ganó el campeonato de peso supermediano de la FIB, ante Vladimir Shishkin , por decisión unánime en Falkensee, Alemania.