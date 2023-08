Checo Pérez señala la causa de su penalización en el GP de los Países Bajos

El piloto mexicano Checo Pérez (Red Bull) terminó en la cuarta posición en el Gran Premio de los Países Bajos de la Fórmula 1 luego de una penalización de 5 segundos por excederse en velocidad en el pie line, aunque en la carrera culminara en el tercer puesto.

“Acabamos parando para los slicks y la lluvia llegó al final. Ponemos intermedios, empieza a llover más fuerte y cuando me llaman para poner el neumático de lluvia, entro al pit lane y está totalmente inundado. Me voy derecho al muro, no pude frenar y eso nos quitó el podio”, declaró Checo Pérez poco después de terminada la carrera realizada en el circuito de Zandvoort donde su compañero de escudería Max Verstappen se llevara la victoria, su novena consecutiva para igualar otra plusmarca, la de victorias seguidas, las que logró hace diez años, asimismo con Red Bull, el cuádruple campeón mundial Sebastian Vettel.

Checo Pérez estuvo a punto de no terminar el GP de los Países Bajos

Poco antes de la sanción de Checo Pérez, el piloto mexicano casi no termina la competencia, luego de que su Red Bull, ante la intensa lluvia en la pista, realizó un trompo por culpa del pavimento mojado.El jalisciense quedó cerca de chocar con el muro, situación que perdiera el segundo puesto ante Fernando Alonso.

“Pensaba que todo se acababa ahí, porque las condiciones cambiaban muy rápido. Llegando a la curva 1 había un charco que pisé y perdí el control. Iba de frente y afortunadamente lo pude voltear para pegar detrás y poder seguir con la carrera”, apuntó el mexicano, segundo lugar en el campeonato de pilotos de la Fórmula 1.

Sergio Pérez tiene que quitarse este mal sabor de boca el próximo fin de semana cuando se lleve a cabo el Gran Premio de de Italia, que se disputará en el legendario circuito de Monza.

Checo, con el cuarto puesto conseguido este día, suma 201 puntos en el campeonato, donde Verstappen navega tranquilo en el liderato con 339 unidades, mientras el español Fernando Alonso se ubica tercero con 168.