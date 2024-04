“No queda otra más que seguir trabajando”, Nacho Ambriz, DT Santos

Los Guerreros de Santos Laguna perdieron 2-1 en contra de los Bravos de Juárez en calidad de visitante, la cual es la séptima derrota de los Laguneros en el Clausura 2024 de la Liga BBVA MX, sin embargo es apenas el tercer descalabro bajo las órdenes del director técnico mexicano Nacho Ambriz.

Los de la región de la Laguna arrancaron arriba en el marcador gracias al gol de su canterano Emmanuel Echeverria al minuto 63, sin embargo en siete minutos al final del compromiso sufrieron de una remontada por parte de los fronterizos con las anotaciones del costarricense Francisco Calvo y Ángel Zaldívar.

“Lo platicamos en la charla previa al partido, que iba a ser un partido difícil, porque íbamos con uno de los que van muy rezagados, pero yo les comentaba que los últimos dos partidos a mi me había gustado la actitud que estaban teniendo, el buen funcionamiento que estaba teniendo y después muy trabado por momentos nosotros los inquietamos a través de abrir rápido la cancha y tener una buena posición de la pelota, y después al segundo tiempo fue un poquito más loco, encontramos nosotros el gol, después no nos logramos posicionarnos mejor para tener la posición de la pelota y a través de dos pelotas para nos ganan el partido, pero no queda otra más que seguir trabajando”, comentó Nacho Ambriz tras la derrota ante los Bravos de Juárez.

Te puede interesar: “Fue un partido difícil, complicado, sabíamos que nos enfrentamos a un gran equipo”, Mauro Gerk, DT Querétaro

¿Quiénes serán los proximos rivales de Santos Laguna?

Solo restan cuatro jornadas en el Clausura 2024, por lo que si Santos desea avanzar a la fase final del futbol mexicano debe de sumar varios triunfos; sus próximos rivales son las Águilas del América, los Rayos del Necaxa, los Tuzos del Pachuca y los Potosinos del Atlético San Luis.

Te puede interesar: “El responsable de tirar los penales en este equipo es Aldo”, Beñat San José, DT Atlas