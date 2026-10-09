La frase de Novak Djokovic sobre la importancia de los retos difíciles: “Cuando nada te duela, ponte una piedrita en el zapato y comienza a caminar”

Novak Djokovic es uno de los deportistas que se mantienen en activo en su disciplina pero que, sin embargo, es considerado uno de los mejores de todos los tiempos en lo que hace, y esto deriva de la cantidad de logros que ha obtenido en su etapa en el tenis profesional.

Carlos Alcaraz y Rafael Nadal peloteando en la Copa Davis

Además, el serbio logró tener rivalidades espectaculares con otros monstruos de su deporte como Roger Federer y Rafael Nadal por un largo periodo de tiempo. Sin embargo, y pese a las polémicas que ha tenido, Novak Djokovic también destaca por las declaraciones que ha ofrecido en estos años.

¿Cuál es la frase más importante dicha por Novak Djokovic?

Novak Djokovic ha tenido la fortuna de ganar un total de 102 títulos a nivel profesional hasta ahora en el circuito de tenis, el último de estos el ATP 500 de Pekín en octubre de este año. Por ello, es considerado uno de los mejores atletas en la historia general del deporte.

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Entre los más destacados sobresalen sus 24 títulos de Grand Slam, sus 40 ATP Masters y la medalla de oro en los Juegos Olímpicos de París 2024, trofeos que obtuvo gracias a la forma en cómo entendió que el éxito se logra luego de superar distintas adversidades a través de esta frase.

“Cuando nada te duela, ponte una piedrita en el zapato y comienza a caminar”.

Básicamente, con esta frase Novak Djokovic intenta explicar que los fracasos y las dificultades siempre estarán presentes en la vida, por lo que superar estos y llegar a la cima siempre será más reconfortante una vez lidiados estos conflictos.

¿Qué otras frases destacan en el historial de Novak Djokovic?