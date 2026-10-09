Autenticando...
  • Cerrar Sesión
logo deportes horizontal
OTROS DEPORTES SITIO.png
QUIERO VER
Fútbol

La frase de Novak Djokovic sobre la importancia de los retos difíciles: “Cuando nada te duela, ponte una piedrita en el zapato y comienza a caminar”

Novak Djokovic recientemente conquistó un título más en su carrera como profesional, por lo que resaltó una frase que habla sobre su resiliencia.

novak-djokovic-frase-motivacion-retos-dificiles.jpg
|Instagram: Novak Djokovic

Escrito por: Alan Chávez - Marktube

Novak Djokovic es uno de los deportistas que se mantienen en activo en su disciplina pero que, sin embargo, es considerado uno de los mejores de todos los tiempos en lo que hace, y esto deriva de la cantidad de logros que ha obtenido en su etapa en el tenis profesional.

Carlos Alcaraz y Rafael Nadal peloteando en la Copa Davis

Además, el serbio logró tener rivalidades espectaculares con otros monstruos de su deporte como Roger Federer y Rafael Nadal por un largo periodo de tiempo. Sin embargo, y pese a las polémicas que ha tenido, Novak Djokovic también destaca por las declaraciones que ha ofrecido en estos años.

¿Cuál es la frase más importante dicha por Novak Djokovic?

Novak Djokovic ha tenido la fortuna de ganar un total de 102 títulos a nivel profesional hasta ahora en el circuito de tenis, el último de estos el ATP 500 de Pekín en octubre de este año. Por ello, es considerado uno de los mejores atletas en la historia general del deporte.

Te puede interesar: Daizen Maeda, la joya japonesa que espera brillar en el Mundial 2026

Te puede interesar: Hugo Larsson, ¿el jugador de Suecia que interesa al Real Madrid?

Entre los más destacados sobresalen sus 24 títulos de Grand Slam, sus 40 ATP Masters y la medalla de oro en los Juegos Olímpicos de París 2024, trofeos que obtuvo gracias a la forma en cómo entendió que el éxito se logra luego de superar distintas adversidades a través de esta frase.

“Cuando nada te duela, ponte una piedrita en el zapato y comienza a caminar”.

Básicamente, con esta frase Novak Djokovic intenta explicar que los fracasos y las dificultades siempre estarán presentes en la vida, por lo que superar estos y llegar a la cima siempre será más reconfortante una vez lidiados estos conflictos.

¿Qué otras frases destacan en el historial de Novak Djokovic?

Tags relacionados
Novak Djokovic

PRÓXIMOS DEPORTES EN VIVO 🔴

DEPORTV.jpg

Deportv

2:25 p. m.
EL PRECOPEO DEL VIERNES BOTANERO.jpeg

El Precopeo del Viernes Botanero

4:55 p. m.
TIGRES VS TOLUCA LIVE PREVIO.jpg

Liga BBVA MX| Tigres vs Toluca LIVE PREVIO

7:50 p. m.
TIGRES VS TOLUCA FECHA.jpg

Liga BBVA MX| Tigres vs Toluca EN VIVO

8:45 p. m.
los protagonistas 2023.jpg

Las Protagonistas

11:15 p. m.
BORREGOS CCM VS BURROS BLANCOS FECHA.jpg

ONEFA|Borregos CCM vs Burros Blancos

3:50 p. m.
10 OCT
JUÁREZ VS XOLOS LIVE PREVIO.jpg

Liga BBVA MX| Juárez vs Tijuana Live Previo

4:25 p. m.
10 OCT
JUÁREZ VS XOLOS FECHA (1).jpg

Liga BBVA MX| Juárez vs Tijuana EN VIVO

4:48 p. m.
10 OCT
logo Box Azteca.jpg

Box Azteca| Miguel “Piolín” Martínez vs Nahuel Boncompagni Live Previo

10:20 p. m.
10 OCT
logo Box Azteca.jpg

Box Azteca |Miguel “Piolín” Martínez vs Nahuel Boncompagni

10:55 p. m.
10 OCT
DEPORTV.jpg

Deportv

2:25 p. m.
12 OCT
RITUAL EL RESUMEN IMAGEN

Ritual NFL| Ritual El Resumen

3:55 p. m.
12 OCT
HDP HIJOS DE LA PASIÓN.jpeg

HDP| Hijos de la Pasión

4:55 p. m.
12 OCT
LA MESA PROTA 9:00 PM 5 OCT.jpeg

La Mesa Protagonista

6:58 p. m.
12 OCT
los protagonistas 2023.jpg

Las Protagonistas

11:15 p. m.
12 OCT