Djokovic explota contra sus críticos por su lesión

El pasado jueves 24 de enero del 2025, Novak Djokovic sorprendió a todos al abandonar las semifinales del Australia Open tras haberse definido el primer set ante Alexander Zverev, lo que provocó varias críticas en las redes sociales pues no entendían los motivos por los qué abandonó el encuentro.

El tenista serbio reveló al finalizar el encuentro que abandonaba el partido por una lesión. A pesar de la aclaración, hubo varios comentaristas deportivos y aficionados que señalaron que no se trataba de una lesión y que se había equivocado en abandonar el partido.

Ante las críticas, Novak Djokovic publicó este sábado 25 de enero del 2025, una foto de la resonancia magnética a la que se sometió para demostrar la lesión que tiene en la pierna izquierda, lo que causó que se retirara de la semifinal.



Además, el serbio aprovechó para mandarle un mensaje a todo los “expertos” que lo criticaron por la lesión que sufrió.

“Pensé en dejar esto aquí para todos los ‘expertos’ en lesiones deportivas que hay por ahí".

Thought I’d leave this here for all the sports injury “experts” out there. pic.twitter.com/ZO5mBtw9zB

— Novak Djokovic (@DjokerNole) January 25, 2025