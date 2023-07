Novak Djokovic se convierte en centenario en Wimbledon

Nova Djokovic superó a Hubert Hurkacz por 7-6(6) 7-6(6) 5-7 6-4 tras reanudarse el encuentro en la jornada de hoy. Así, en cuartos de final, el defensor del título se verá las caras con Andrey Rublev.

Te puede interesar: Extraña regla obliga a suspender el partido de Djokovic en Wimbledon

Nole suma más de 100 partidos también en Roland Garros

De esta manera el tenista serbio llegó a su victoria No. 90 en el torneo británico en su partido No. 100, una cifra centenaria en la catedral del tenis. Además de Wimbledon, registra 108 en Roland Garros, mientras que en el Abierto de Australia tiene 98 y en el US Open cuenta con 94. Luego de su pase a cuartos, Nole se refirió a sus zapatillas con el número 23 y a la victoria ante el polaco.

“Creo que el número habla por sí mismo, por eso lo hemos hecho. Me sorprendieron unos días antes de que comenzara el torneo. Es bueno marcar este logro histórico. Si en menos de una semana llego al 24, entonces tendremos que usar el 24, supongo. Estaba frustrado en el partido por la forma en que jugué el último juego del tercer set, fui un poco pasivo y el set se me escapó. Después de eso simplemente me reagrupé. Luego me sentí un poco más enérgico y en el equilibrio, sobre todo con el resto en el cuarto set”, dijo el ex número 1 del mundo.

Te puede interesar: El Abierto de los Cabos revela nuevas sorpresas para 2024

Y también, habló sobre su próximo rival, el ruso Andrey Rublev.

“Rublev es un jugador fantástico que tiene uno de los mejores golpes de derecha. Aporta mucha intensidad a la pista con sus gruñidos, como que asusta a sus oponentes a través de la red. Es muy buena persona y trabaja tan duro como cualquiera para estar entre los 10 mejores, lo que ha sido durante los últimos años. Es uno de los jugadores más consistentes en todas las superficies. Le tengo mucho respeto. Me sorprendió que en realidad nunca haya llegado a las semifinales de un Grand Slam, lo que obviamente le servirá de motivación mañana para inspirarse y jugar su mejor tenis”, sentenció Novak Djokovic.