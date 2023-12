Djokovic sobre Nadal: Me intimidaba

Novak Djokovic acaba de cerrar otro año espectacular, cerrando la temporada como el número uno del mundo, ganando tres de los cuatro grandes y guiando a Serbia hasta el Final 8 de la Copa Davis. Sus 24 Grand Slams son más de los que cualquier hombre ha conseguido en la historia del deporte blanco y el serbio quiere seguir sumando a su palmarés, así lo dijo en una entrevista reciente. De forma sorpresiva, el balcánico también confesó haberse sentido intimidado por Rafael Nadal en sus primeros enfrentamientos.

La rivalidad entre ‘Nole’ y el manacorí es una de las mejores que los aficionados al tenis han tenido la oportunidad de disfrutar, los jugadores han repartido victorias a lo largo de los años y gran parte de sus encuentros son piezas de museo. Sin embargo, en los albores de su andar por el profesionalismo, Djokovic no se veía a la par de las grandes raqueta. Desde entonces decidió cambiar la forma en que afrontaba los grandes compromisos y la acumulación de trofeos no para.

“Recuerdo jugar con él en Roland Garros, nuestros vestidores estaban uno al lado del otro, muy cerca. Intentamos darnos espacio, pero el vestuario no es tan grande. Ya sabes cómo es Nadal, realiza esos saltos antes de salir a la cancha, incluso en el vestuario hace sprints junto a sus rivales. Podía hasta escuchar qué música estaba escuchando en sus auriculares, todo eso me molesta. De todo esto, que en realidad es un guion, no me di cuenta al principio de mi carrera. Ahí me sentí intimidado, pero me motivó a demostrar que estaba listo para la batalla”, confesó el serbio.

Durante la entrevista también habló sobre lo que lo motiva a seguir peleando por campeonatos todos los años, sus diversas fundaciones y la forma en que fue deportado de Australia a inicios de 2022 por no estar vacunado contra el Covid-19. Además, expresó el disgusto que siente por romper raquetas con cierta consistencia, aunque admitió que es parte de su personalidad. También describió la forma en que se prepara y las técnicas que emplea cuando siente presión sobre la cancha.

Djokovic buscará ganar el Australian Open otra vez

Novak Djokovic ha ganado el Australian Open en 10 ocasiones, uno de sus muchos récords. Buscará hacerlo de nuevo a inicios de 2024, el primer Grand Slam del año se jugará entre el 14 y 28 de enero. ‘Nole’ venció en tres seta a Stefanos Tsitsipas en la final de la edición 2023.

