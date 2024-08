¿Cuál es la lesión que podría dejar a Djokovic sin medalla en París 2024?

Novak Djokovic preocupa por su estado de salud a pesar de haberse metido una vez más a la instancia de semifinales en los Juegos Olímpicos. El serbio venció a Stefanos Tsitsipas por parciales de 6-3 y 7-6 (3) en la Philippe Chatrier para darse la oportunidad de pelear por medallas en la capital francesa. Lamentablemente, durante la segunda manga recibió atención médica por aparentes dolores en la rodilla que le fue operada recientemente.

En cuanto el doctor entró a la pista saltaron a la memoria las imágenes de inicios de junio cuando el balcánico se vio forzado a abandonar Roland Garros por la puerta de atrás. Poco después se sometió a una cirugía para reparar los meniscos en su rodilla derecha, lo que puso en peligro su participación en Wimbledon y los propios Juegos Olímpicos; haber tomado el riesgo de volver antes de tiempo puede costarle una presea.

Te puede interesar: La figura que recupera Pumas para el duelo ante Rayados

Ahora mismo me falta información, no puedo decir nada. Lo primero que haré será reunirme con mi equipo médico y hacerme algunas pruebas para ver la situación. En principio, lo positivo es que he sido capaz de reunir las herramientas para terminar el partido, pero también pude terminar el partido de octavos de final en el último Roland Garros y finalmente no pude presentarme al siguiente partido”, confesó el dueño de 24 trofeos de Grand Slam.

A pesar de todo, el serbio apeló una vez más a la épica para resolver un encuentro que comenzaba a ponerse cuesta arriba. En cierto momento, el griego presumía ventaja de cuatro juegos en el segundo parcial y los dejó escapar. Al final de cuentas la segunda mejor raqueta del orbe se llevó el compromiso en la muerte súbita. A Tsitsipas volvió a pesarle mucho el momento y ‘Nole’ le sacó provecho.

Djokovic y Alcaraz podrían volver a enfrentarse

La próxima cita de Novak Djokovic en los Juegos Olímpicos de París 2024 es frente a Lorenzo Musetti, a quien recientemente venció en Wimbledon. La mejor superficie del italiano es la arcilla, por lo que el reto será complicado para el serbio.

En caso de ganar, ‘Nole’ volvería a chocar con Carlos Alcaraz en la final, para ello es necesario que el español se sobreponga a Felix Auger-Aliassime en su respectiva semifinal.

Te puede interesar: Alcaraz, el más joven en semifinales desde Beijing 2008