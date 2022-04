Debut y despedida de Novak Djokovic en el Masters de Montecarlo

El regreso a las pistas del número uno Novak Djokovic tuvo un paso breve, efímero, por Montecarlo, donde cayó a las primeras de cambio, en la segunda ronda, superado por el español Alejandro Davidovich que aprovechó las dudas y la inactividad del serbio para obtener una victoria memorable (6-3, 6-7(5) y 6-1).

Novak Djokovic y Stan Wawrinka pelotearon en el Masters de Montecarlo

Muchas cosas han pasado en el tour con el serbio fuera de combate. Nuevos ganadores, la pérdida durante veintiún días del número uno que amarró temporalmente el ruso Daniil Medvedev y que después perdió o la irrupción del joven Carlos Alcaraz, con el que podía haberse encontrado en cuartos.

Pero su paso fue efímero por el Montecarlo Country Club, donde ha entrenado el balcánico durante una década. El ganador de veinte grandes no pudo ampliar su recorrido en su segundo torneo de la temporada. Solo en dos ocasiones antes Djokovic fue apeado de esta competición en su primer partido. Fue en su primera participación, en el 2006, ante Roger Federer, y una década después, en el 2016, ante Vesely.

Djokovic nunca se halló

Tenía ante sí una inmejorable ocasión el español para obtener su victoria más importante hasta ahora. Tenía a un rival falto de partidos, sin rodaje, y afectado mentalmente. Tocado psicológicamente por todo lo vivido en lo que va de 2022.





No la desaprovechó Davidovich que ganó en confianza en cada punto que jugaba y que ganaba. Y que no decayó cuando Djokovic reaccionó e igualó el partido. El español tiró de madurez y mantuvo el tipo hasta que su rival se agotó. No le va a resultar fácil al número uno del mundo remontar el vuelo y recuperar su nivel. Sobre todo si no acumula partidos, minutos sobre la cancha.

Alejandro Davidovich ya está en octavos. Djokovic dijo adiós y el español alargó su estancia. En octavos jugará contra el ganador del partido entre el belga David Goffin, que ganó al checo Jiri Lehecka por 6-4 y 6-3, y el británico Daniel Evans.

