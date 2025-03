Djokovic revela la verdad detrás de su estado físico

Djokovic no se encuentra en su mejor momento, esto debido a los problemas que se le han presentado en la parte física. El serbio aseguró que no la ha pasado bien y su físico no está respondiendo como él quisiera en las grandes citas del tour de la ATP.

“Siempre pasa algo, pero no quiero hablar de ello. No hay ninguna excusa para una mala actuación. No se siente bien cuando juegas de esta manera en la pista, pero enhorabuena a mi rival. Simplemente ha sido un mal día en la oficina, supongo, para mí. Lamento mi nivel de tenis en comparación con los entrenamientos de estos días. Sinceramente, la diferencia entre la pista central y las otras es inmensa”, dijo el serbio.

Te puede interesar: DE LUTO: Fallece la mejor tenista mexicana de la historia

Eddy Reynoso respeta a William Scull, pero no duda en que saldrá Canelo con la victoria

Novak, de mal en peor

Por otro lado, se refirió a las dos derrotas seguidas que ha sufrido este año y su visión del tenis.

“Es difícil valorar algo ahora, honestamente. Estoy decepcionado por haber perdido, pero supongo que, si miras las cosas con perspectiva, por supuesto que he tenido una carrera increíble. Al ser consistente tantos años, tienes grandes expectativas. Soy quien soy por este deporte. Me ha llevado casi toda la vida desde que era muy joven. Intento ser lo mejor que puedo en todos los aspectos fuera de la pista, pero esto es lo que mejor se me da en la vida. Lo he dado todo. Este deporte me lo ha dado todo, y siempre estaré agradecido por ello”, dijo el ex número 1 del mundo.

Finalmente, lamentó la reciente caída ante el jugador neerlandés Botic Van de Zandschulp

“Los primeros cuatro juegos del tercer set han sido ajustados, he tenido mis oportunidades. He cometido errores horribles. Creía que mandaba en la mayoría de los puntos al principio del parcial. Cuando mire el partido, veré qué podría haber hecho mejor. Él ha jugado grandes puntos en mi saque. Yo no debería permitirme a mí mismo ponerme en esta situación”, sentenció Nole.

Te puede interesar: Los mejores tenistas del mundo aterrizarán en tierras aztecas para el Mexico City Open 2025