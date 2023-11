Novak Djokovic se instala en la final del Masters 1000 de París

Novak Djokovic sigue en lo suyo, hacer historia. El tenista serbio, número uno del mundo, venció al ruso Andrey Rublev en las semifinales del Masters 1000 de París por parciales de 5-7, 7-6 (3) y 7-5. Jugará la final del torneo contra el búlgaro Grigor Dimitrov, quien se instaló en dicha instancia tras sobreponerse a Stefanos Tsitsipas en un intenso duelo.

El tenista balcánico jugó tres sets por tercer encuentro consecutivo sobre las pistas de la capital francesa, un hecho que vuelve a constatar la enorme capacidad que posee para sobreponerse a las adversidades. Este sábado, a pesar de ceder el primer parcial, mantuvo la mirada fija en el objetivo, entendiendo que enfrentaba a un rival conocido en el tour por tomar riesgos y fallar constantemente.

Resumen Puebla 5-4 León | Jornada 16 Apertura 2023

Te puede interesar: México rompe récord en los Juegos Panamericanos 2023

"[He estado] pasando por un virus estomacal bastante difícil que realmente me hizo sentirme mal los últimos tres días, pero de alguna manera me las arreglé para encontrar la fuerza, encontrar la energía bajo la adrenalina de jugar un partido”, dijo Djokovic tras obtener la victoria. El jugador de 36 años jamás ha perdido en semifinales de París, presume marca de 9-0, y buscará levantar el trofeo número 40 de Masters 1000 este domingo.

Como es el caso contra prácticamente cualquiera, ‘Nole’ presume una marca histórica aplastante frente a Dimitrov, contra quien solo ha caído en una ocasión, contra 11 triunfos. Se enfrentaron por última vez en el Masters 1000 de Roma hace algunos meses, partido que Djokovic resolvió en tres sets.

Novak Djokovic llega a 50 victorias en la temporada 2023

Tras vencer a Andrey Rublev en las semifinales del Masters 1000 de París, Novak Djokovic consiguió la victoria número 50 de la presente temporada y extendió su racha a 17 triunfos consecutivos. ‘Nole’ ha ganado al menos 50 partidos en una campaña 14 veces durante una brillante carrera. Con dicho número, iguala a Jimmy Connors en el segundo puesto histórico, solo Roger Federer, con 16, tiene más temporadas con al menos la media centena de partidos ganados.

Te puede interesar: Fluminense DERROTA a Boca Jr. en la Final de la Copa Libertadores