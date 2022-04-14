PSG ya prepara 70 millones por su nueva estrella

El PSG empieza a asumir la partida de Kylian Mbappé en el próximo mercado de fichajes. El conjunto parisino ya piensa en una nueva estrella para suplir al atacante galo, uno de ellos sería el uruguayo Darwin Núñez.

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Núñez pretendido por varios grandes de Europa

El actual 9 del Benfica y máximo anotador de la liga portuguesa le costaría al PSG unos 70 millones de euros. El atacante uruguayo es del interés de grandes equipos de Europa, como Chelsea, Liverpool y Manchester United. El surgido en Peñarol, con paso por Almería, está en su segunda temporada con la camiseta de Benfica y tiene número asombrosos en esta campaña, en 37 partidos marcó un total de 31 goles entre todas las competencias.

Otro jugador que interesa

Romelu Lukaku sería otro de los que tome fuerza para sustituir a Mbappé. Aunque el goleador aún no ha dado respuesta sobre su futuro el año que viene, en su equipo comienzan a prepararse para cualquiera de los dos escenarios: si se queda o se va. El fichaje del belga costaría más de 100 millones de euros, tomando en cuenta que su salida del Inter de Milán al Chelsea costó 115 millones en agosto del año pasado.

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Las estrellas que dejarían el PSG

Pero, al mismo tiempo, PSG se desprendería de varias piezas que no fueron parte fundamental del equipo y que generan una muy elevada masa salarial. Estos últimos son Leandro Paredes, Mauro Icardi, Julian Draxler, Sergio Ramos y Abdou Diallo, entre otros. Si bien PSG está a un paso de quedarse con el título en el marco de la Ligue 1 de Francia, el equipo parisino tuvo un nuevo fracaso en la UEFA Champions League. Por ello es que la paciencia parece haberse acabado.

Lo que pierde PSG con la Salida de Mbappé

Kyllian Mbappe PSG

Mbappé promedia casi 40 goles por temporada y la baja será muy sensible. Con Haaland descartado, ya que no se siente atraído por la liga francesa, la dirección deportiva sondea el mercado en busca de otros nombres para recuperar la ilusión de una afición hundida moralmente.