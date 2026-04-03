Alternia lleva el fútbol a Roblox, Minecraft y Fortnite con una nueva experiencia interactiva

El fútbol continúa evolucionando dentro del mundo digital y ahora da un nuevo paso con Alternia, una experiencia creada por Outplay que transforma este deporte en un universo interactivo disponible dentro de Roblox, Minecraft y Fortnite.

Más allá de una simple colaboración, Alternia propone un ecosistema donde los jugadores no solo consumen contenido, sino que participan activamente mediante misiones, retos y dinámicas diseñadas específicamente para cada plataforma.

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Tres plataformas, tres formas de jugar fútbol

El concepto de Alternia se basa en un sistema distribuido donde cada juego ofrece una experiencia distinta:

Roblox → Experiencias sociales, retos colaborativos y sistema de rankings.

→ Experiencias sociales, retos colaborativos y sistema de rankings. Minecraft → Construcción, exploración y cooperación entre jugadores.

→ Construcción, exploración y cooperación entre jugadores. Fortnite → Competencias y torneos con dinámicas tipo battle royale.

Los jugadores deberán registrarse en la plataforma oficial del proyecto para elegir su mundo y comenzar a completar misiones durante una temporada de tres meses que incluirá actualizaciones y eventos especiales.

Creadores de contenido lideran la experiencia

Uno de los pilares del proyecto será la participación de creadores de contenido del ecosistema gaming como Diki Duki Dariel y Jelty, quienes actuarán como capitanes de las comunidades dentro de cada mundo.

Su rol no solo será representar a los jugadores, sino también generar contenido, organizar dinámicas y proponer retos que impulsen la participación activa de sus audiencias.

El gaming cambia la forma de vivir el deporte

El lanzamiento de Alternia también refleja una tendencia creciente: las nuevas generaciones prefieren experiencias interactivas sobre el consumo tradicional del deporte.

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De acuerdo con datos de Consulta Mitofsky, más del 75% de los jóvenes muestran menor interés en el formato tradicional del fútbol, lo que impulsa a marcas y desarrolladores a apostar por experiencias donde los usuarios participan directamente.

Alternia estará disponible a partir del 1 de abril de 2026, y los jugadores interesados podrán registrarse para elegir su mundo, participar en retos y competir dentro de esta experiencia que mezcla gaming, deporte y entretenimiento digital.