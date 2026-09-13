Cruz Azul quiso ficharlo, pero terminó marcándole: el debut de Miguel Borja con América

Miguel Borja fue protagonista en el Clásico Joven que tuvo a Cruz Azul como ganador. Por la jornada 8 del Apertura 2026, el Club América se enfrentaba a La Máquina en el Estadio Banorte, en un duelo clave en la zona alta de la tabla. Si bien es cierto que inició el partido en el banco de suplentes, el colombiano ingresó en la segunda mitad y rápidamente colocó su nombre en el marcador.

Corría el minuto 90 de partido cuando Alejandro Zendejas remató desde fuera del área. El portero Kevin Mier no pudo retener el balón y fue Borja quien estuvo muy atento y capturó el rebote para estampar el 4-3 que le daba una última esperanza al América de empatar el encuentro. Sin embargo, su tanto tiene un valor adicional, ya que Cruz Azul buscó al delantero colombiano en mercados anteriores.

Cómo fue el fichaje frustrado de Miguel Borja por Cruz Azul

La Máquina tenía acordada la llegada del ‘Colibrí’ para el Clausura 2026, pero la operación se cayó porque el cuadro cementero no logró liberar a tiempo una plaza de jugador No Formado en México.

Borja con la indumentaria de Cruz Azul|Captura de pantalla

El 6 de diciembre de 2025 distintos medios comenzaron a dar por cerrado el acuerdo entre Cruz Azul y Miguel Borja. El colombiano terminaba contrato con River Plate el 31 de diciembre, por lo que la idea inicial era que llegara como agente libre y sin costo de transferencia.

Durante los últimos días del mes de diciembre, reportes señalaban que Borja había acordado un contrato por dos años con La Máquina, pero la operación dependía de que el club cementero liberara una plaza de jugador extranjero.

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Entre el 26 y 28 de diciembre, Borja viajó hacia Ciudad de México acompañado por su familia, listo para firmar su contrato. El colombiano ya se encontraba entrenando por separado y, ya para el 1 de enero, comenzó con los trabajos en La Noria tras superar los exámenes médicos.

Pasaron las primeras tres jornadas del Clausura 2026 y Borja mantenía las esperanzas de que Cruz Azul liberara la plaza faltante para que comenzara a tener ruedo oficial con el equipo. Sin embargo, esto nunca pasó y, a finales de enero, el delantero colombiano empezó a evaluar otras propuestas donde aceptó fichar por el Al-Wasl de Emiratos Árabes Unidos.

Al Wasl le pagaría 4 millones de dólares anuales a Borja|Crédito: @AlWaslSC / X

Miguel Borja y su acuerdo con el Club América

Después de su paso por Emiratos Árabes Unidos, Miguel Borja recibió una nueva oportunidad para jugar en la Liga BBVA MX. América llegó a un acuerdo con Al-Wasl y anunció oficialmente al colombiano como refuerzo el pasado 20 de agosto, apenas unos días después de iniciar las negociaciones.

Según distintos reportes, las Águilas pagaron alrededor de 2.5 millones de dólares por su transferencia. El delantero firmó un contrato por un año, hasta junio de 2027, con la posibilidad de extenderlo una temporada más en caso de cumplir determinados objetivos deportivos.

Borja llegó para fortalecer el ataque del equipo dirigido por Guillermo Almada y competir por la titularidad. Su debut se produjo precisamente ante Cruz Azul y no necesitó demasiado tiempo para convertir su primer gol con la camiseta azulcrema. De esta manera, el futbolista que entrenó en La Noria, pero nunca pudo ser registrado, terminó marcándole a La Máquina en su presentación oficial con el América.