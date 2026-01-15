ÚLTIMA HORA: Las NUEVAS CARAS en la primera convocatoria de la Selección Mexicana en 2026

Este jueves 15 de enero del 2026, Javier Aguirre dio a conocer la primera convocatoria de la Selección Mexicana del 2026, la cual es para disputar los encuentros amistosos ante Panamá y Bolivia, juegos de preparación de cara a la Copa Mundial de la FIFA 2026.

Aguirre convocó a un total de 27 futbolistas que militan en la Liga BBVA MX y en la MLS pues al no ser fecha FIFA, no puede convocar a jugadores de otros lados. Es por eso que hay varias caras nuevas en la convocatoria que pueden aprovechar la oportunidad para llenarle el ojo al entrenador y pelear por un lugar para la justa del verano.

Las nuevas caras en la convocatoria de la Selección Mexicana son: Denzell García, Kevin Castañeda, Eduardo Águila, Evelardo López , Brian Gutiérrez e Iker Fimbres.

Los siete futbolistas tienen una oportunidad clave de poder pelear por un lugar y buscar colarse a las siguientes convocatorias.

Son jugadores destacados que con sus clubes han mostrado su nivel y que pueden brindarle una perspectiva diferente a Javier Aguirre sobre lo que necesita la Selección Mexicana.

En el caso de Eduardo Águila y Denzel García, dos jugadores con un cartel diferente a los demás al jugar en Atlético de San Luis y Juárez respectivamente. Su convocatoria puede abrirles la oportunidad de que otros equipos se interesen en poder ficharlos.

En el caso de Brian Gutiérrez que acaba de llegar al rebaño, ser llamado a la Selección Mayor puede significar mucho para su carrera a sus 22 años.

La convocatoria de la Selección Mexicana para enfrentar a Panamá y Bolivia

La convocatoria de Javier Aguirre es:

Porteros: Luis Malagón, Tala Rangel y Carlos Acevedo

Defensas: Richard Ledezma, Jorge Sánchez, Guzmán, Reyes, Juárez, Aguila, Everardo López, Jesus Gallardo y Bryan González

Mediocampistas: Marcel Ruiz, Roberto Alvarado, Luis Romo, Erik Lira, Denzel García, Lainez, Iker Fimbres, Carlos Rodríguez, Kevin Castañeda, Obed Vargas, Brian Gutierrez y Gilberto Mora

Delanteros: Angel Sepúlveda, German Berteramo y Armando González