Lo que debes saber del último campeón del México City Open 2025

El tenis mexicano fue testigo del surgimiento de un nuevo monarca. Felipe Meligeni, el brasileño que llegó para hacer historia, completó una hazaña sin precedentes al conquistar en el México City Open en singles, derrotando al francés Luka Pavlovic en dos contundentes sets corridos 6-3 y 6-3.

Te puede interesar: Alejandra Valencia y Matías Grande ganan medalla de Oro para México en la Copa del Mundo de Tiro con Arco

Meligeni demostró por qué es actualmente uno de los jugadores más temidos en superficie de arcilla en el circuito de la ATP. Su juego, una mezcla de potencia y precisión, dejó sin respuestas a Pavlovic durante todo el encuentro que no estuvo en su día. El sudamericano no concedió ningún break point en el primer set y cerró el partido con una decisión más que destacable.

Entrevista a Julissa Mexa, la mexicana que expondrá su cabellera

Dos títulos consecutivos para Meligeni

Este triunfo adquiere mayor relevancia al sumarse a su reciente título en el Mérida Open en el mes de marzo, consolidando su momento en suelo mexicano. El tenista de 27 años se convierte en el primer brasileño en obtener este título, además de mantener la corona para la comunidad latinoamericana.

González dejó en alto al tenis mexicano

Por otro lado el mexicano Santiago González redondeó la jornada al convertirse en la primer raqueta azteca en conquistar el certamen, junto con su compañero Austin Krjicek en dobles..

“La verdad es que es la mejor semana de mi vida. Este es el mayor trofeo que he ganado, estoy muy contento, no tengo palabras. Cada día de la semana fue mejor, entonces es muy especial. Toda la gente me hizo sentir como en casa”

Tal vez te puede interesar: Trabajó desde los 11 años, se convirtió en campeón del mundo y ahora gana más de 300 millones en el boxeo