Toluca firma con crack brasileño en pleno Apertura 2026

El conjunto del Toluca ha dado un duro golpe en el mercado de la Liga BBVA MX al concretar la renovación de contrato del extremo brasileño Hélio Júnio Nunes de Castro, mejor conocido como 'Helinho'. La directiva choricera aseguró la permanencia de su atacante estrella con una extensión de contrato que lo vincula con la institución escarlata hasta el año 2029, consolidándolo como una de las piezas angulares del proyecto deportivo de Antonio. Mohamed.

Desde su llegada al balompié mexicano procedente del Red Bull Bragantino de Brasil, Helinho se adaptó de manera inmediata al esquema del conjunto mexiquense. Gracias a su desequilibrio por la banda, potente disparo de zurda y capacidad para definir en momentos de alta exigencia, El originario de Sertãozinho se convirtió rápidamente en un referente ofensivo y en uno de los jugadores más queridos por la afición diabla.

En su trayectoria vistiendo la camiseta del Toluca, el atacante brasileño registra una cuota goleadora de 18 anotaciones en competencias oficiales, repartidas entre partidos de la fase regular de la Liga BBVA MX, Liguilla y torneos internacionales. Además de sus goles, su aportación en el renglón de asistencias (12) ha sido fundamental para potenciar el rendimiento de la delantera escarlata.

Durante su estancia en la capital del Estado de México, Helinho ha cosechado un bicampeonato de la Liga BBVA MX, el Campeón de Campeones, Campeones Cup, Concachampions y la Leagues Cup, en la que anotó el gol definitivo en final disputada en septiembre de 2026 frente a Monterrey.

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