Toluca firma con crack brasileño en pleno Apertura 2026
El conjunto del Toluca ha dado un duro golpe en el mercado de la Liga BBVA MX al concretar la renovación de contrato del extremo brasileño Hélio Júnio Nunes de Castro
El conjunto del Toluca ha dado un duro golpe en el mercado de la Liga BBVA MX al concretar la renovación de contrato del extremo brasileño Hélio Júnio Nunes de Castro, mejor conocido como 'Helinho'. La directiva choricera aseguró la permanencia de su atacante estrella con una extensión de contrato que lo vincula con la institución escarlata hasta el año 2029, consolidándolo como una de las piezas angulares del proyecto deportivo de Antonio. Mohamed.
Desde su llegada al balompié mexicano procedente del Red Bull Bragantino de Brasil, Helinho se adaptó de manera inmediata al esquema del conjunto mexiquense. Gracias a su desequilibrio por la banda, potente disparo de zurda y capacidad para definir en momentos de alta exigencia, El originario de Sertãozinho se convirtió rápidamente en un referente ofensivo y en uno de los jugadores más queridos por la afición diabla.
En su trayectoria vistiendo la camiseta del Toluca, el atacante brasileño registra una cuota goleadora de 18 anotaciones en competencias oficiales, repartidas entre partidos de la fase regular de la Liga BBVA MX, Liguilla y torneos internacionales. Además de sus goles, su aportación en el renglón de asistencias (12) ha sido fundamental para potenciar el rendimiento de la delantera escarlata.
Durante su estancia en la capital del Estado de México, Helinho ha cosechado un bicampeonato de la Liga BBVA MX, el Campeón de Campeones, Campeones Cup, Concachampions y la Leagues Cup, en la que anotó el gol definitivo en final disputada en septiembre de 2026 frente a Monterrey.
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¿Cuáles fueron los rumores de posible salida de Helinho del Toluca?
En los últimos meses existieron rumores de la salida de Helinho de los Diablos Rojos de Toluca, pero hoy se han derrumbado por completo estas versiones
Los principales rumores que han circulado en torno a su figura incluyen:
- Regreso al futbol de Brasil (Serie A / Brasileirão): Debido al alto nivel mostrado en la Liga BBVA MX, varios clubes de peso en Brasil (como Palmeiras, Flamengo y Cruzeiro) tuvieron interés por el extremo.
- Sondeos del futbol europeo: Desde su etapa juvenil en Sao Paulo y Bragantino, Helinho ha estado en el radar de visores europeos. Surgieron versiones sobre el interés de equipos de ligas de segundo orden en Europa (como Portugal, Países Bajos o Italia) para dar el salto al Viejo Continente.
- Interés de otros 'gigantes' de la Liga BBVA MX: En el mercado local, el rendimiento del brasileño ha provocado que nombre aparezca en la órbita de clubes con alto poder adquisitivo (como Tigres, Monterrey o Cruz Azul).
- Especulación sobre su cláusula de rescisión: Antes de concretarse acuerdos de renovación a largo plazo, la prensa deportiva especulaba constantemente sobre el valor de su cláusula de salida y la disposición de la directiva escarlata para venderlo únicamente si llegaba una oferta irresistible del extranjero.