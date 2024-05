El nuevo récord de goleo del Atlante en este Clausura 2024

En la final de ida de la Liga BBVA Expansión MX del Clausura 2024, Atlante pegó primero a la UDG y llegará a la vuelta en Guadalajara con una ventaja de dos goles.

Rafael Durán y Edson Partida tomaron protagonismo en el encuentro y se convirtieron en los anotadores que ponen en ventaja a los Potros de Hierro que juegan su tercera final consecutiva.

Atlante tiene al nuevo máximo goleador en liguilla

Al término del encuentro, habló el propio Durán, quien con su anotación en el duelo se convirtió en el máximo goleador en liguillas desde que existe el formato de Expansión. “Estoy muy feliz, agradecido con Atlante que me dio la posibilidad de venir”, dijo, “uno quiere estar en un equipo ganador y hoy se me están dando los goles. Feliz de poder ser hoy el jugador con más goles en liguilla, pero no he terminado y vamos por otro el domingo”, comentó respecto a la final de vuelta.

El mismo futbolista habló de la posibilidad de convertirse en jugador de Primera División. “Como jugadores siempre buscamos mejorar, no hay ascenso en este momento, pero hay jugadores del Atlante que han ido a Primera y nosotros haciendo nuestro trabajo dentro de la cancha estamos dando un mensaje a la liga de que hay muy buenos jugadores y tienen que voltear”, comentó.

La historia del éxito de Edson Partida con Atlante

Otro de los que dio atención a los medios fue Edson Partida, el otro anotador de la tarde, quien contó una experiencia personal “Hace dos meses pasé por una enfermedad que me pegó my fuerte y llegué a pensar que no iba a regresar y gracias a Dios se me dio”, contó, “no hemos ganado, llevamos una ventaja, pero vamos a buscar el resultado en Guadalajara.

Asimismo, Christian ‘el Hobbit’ Bermúdez habló sobre su historia con los Potros de Hierro, “me tiene muy orgulloso es que soy de casa. Aquí me dieron mi primera oportunidad, de estar en Primera División, de volver, el simple hecho de debutar aquí en lo personal a mi me hace sentir muy orgulloso y esta es mi casa”, sentenció.