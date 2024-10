La nueva marca que puede conseguir Lionel Messi con el Inter Miami en la MLS

El Inter de Miami no para de sorprender en la MLS con el buen nivel que ha mostrado está temporada. Se mantiene líder del torneo y hace unos días logró ganar la Supporters’ Shield, el cual se le otorga al mejor equipo de la temporada regular de la Major League Soccer.

Actualmente, está en la primera posición con 71 puntos conseguidos. Registra 21 victorias en los que va del torneo, ocho empates y cuatro derrotas. Ha marcado un total de 73 goles y ha recibido 47 tantos.

La camiseta del Athletic de Bilbao | ¿A qué no sabías?

Te puede interesar: Dani Carvajal y el Real Madrid: un vínculo inquebrantable, incluso en los momentos más difíciles

Queda una jornada de torneo regular, en la que el Inter Miami podría conseguir una nueva marca bastante interesante, convirtiéndose en el primer equipo en lograrlo y cerrando una temporada en la que han mostrado un gran nivel.

El récord que puede conseguir Messi con el Inter Miami

En la MLS, el equipo que más puntos ha logrado conseguir en 34 jornadas disputadas son 73 con el New England Revolution en la temporada de 2021. El Inter de Miami registra 71 puntos con un partido por disputar, por lo que puede romper la marca.

El encuentro que le queda por disputar es contra el equipo que tiene el récord, el New England Revolution. Por lo que es un escenario bastante interesante, el New England ya no se juega nada, pero intentaría evitar que superen su marca, mientras que el Inter busca cerrar la temporada regular con un nuevo récord en su historia.

El juego se disputa el próximo sábado 19 de octubre del 2024 en punto de las 16 horas tiempo del centro de México.

Resumen Tigres 1-0 Puebla | Jornada 11, Apertura 2024

Te puede interesar: Los resultados de hoy sábado 5 de octubre del 2024 jornada 11 | Liga BBVA MX