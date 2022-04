Filtran nuevos audios de Piqué pidiendo ir a Tokyo 2020

Gerard Piqué sigue en el ojo del huracán. Se revelaron nuevos audios en los que el futbolista español le pide ayuda al presidente de la Real Federación Española de Fútbol, Luis Rubiales, para ir a los Juegos Olímpicos de Tokyo 2020.















“Esta me la tienes que hacer, eh, Rubi, me la tienes que conseguir. Lo tenemos que mantener muy en secreto y coger al míster cuando acaben, en septiembre o cuando sea. Cuando acabe la competición, me voy a Madrid y nos sentamos con él. Me haría una ilusión. A ver cómo lo podemos gestionar para que tampoco salga en ningún sitio ni nada. Creo que esto hay que mantenerlo hasta el final muy en secreto entre los tres”, dijo Piqué al presidente de la RFEF.

Xavi y Rubiales se expresaron respecto a lo que trascendió de Piqué

Ante la exposición de los últimos audios, Luis Rubiales, se mostró muy molesto y le pareció un delito que haya sacado de manera ilegal toda su información.

“Se han dicho muchas cosas y poca o ninguna son ciertas. La gestión de la Federación es clara, transparente, limpia, honesta y sobre todo beneficiosa para el futbol español. La Federación no ha pagado, ni paga, ni pagará a nadie por esta operación, estamos hablando de 400 millones de euros para el futbol español”, expresó el presidente de la Real Federación Española de Fútbol.

Además, el propio entrenador del Club Barcelona, Xavi Hernández, se refirió a toda la situación que se ha generado con su defensor.

"Él es así, muy extrovertido, le gusta estar en boca de la gente. En este sentido somos antagonistas. Yo soy más diplomático. Ya lo conozco, si le viera con falta de concentración lo avisaría, pero creo que esto es una droga para él, es adrenalina. Lo conozco bien, nos ha dado un rendimiento brutal los últimos tiempos y lo hemos echado de menos”, comentó el DT del equipo blaugrana.