Roblox apuesta por el futuro: nuevos programas para impulsar la próxima generación de videojuegos

La plataforma de videojuegos Roblox anunció dos nuevas iniciativas estratégicas destinadas a impulsar la próxima generación de experiencias dentro de su ecosistema creativo. Los programas Incubator y Jumpstart buscan apoyar a desarrolladores que quieran crear juegos más ambiciosos, con mayor profundidad en mecánicas, narrativa y estilo visual, ampliando así el tipo de experiencias disponibles para la comunidad.

El objetivo principal de estas iniciativas es fomentar lo que la compañía denomina “novel games”, una nueva ola de proyectos que exploran géneros más complejos dentro de la plataforma. Entre ellos destacan los RPG, juegos de estrategia y shooters, además de propuestas con sistemas de juego más avanzados y estilos visuales distintos a los clásicos de Roblox.

Esta estrategia responde a un cambio importante en la base de usuarios de la plataforma. De acuerdo con datos recientes compartidos por la compañía, el 45% de los usuarios activos diarios ya ha completado su verificación de edad, y dentro de ese grupo el 27% corresponde a jugadores mayores de 18 años. Este segmento representa una oportunidad clave para el crecimiento del ecosistema, ya que no solo está aumentando rápidamente, sino que también genera mayores niveles de monetización.

Según explicó Vlad Loktev, Director del Ecosistema de Creadores de Roblox, la visión de la compañía es transformar la plataforma en un espacio donde jugadores de todas las edades puedan encontrar experiencias relevantes y de alta calidad.

Para lograrlo, Roblox presentó dos rutas de apoyo para desarrolladores. Roblox Incubator será un programa de seis meses basado en hitos de desarrollo, enfocado en equipos con experiencia que quieran transformar conceptos prometedores en juegos completos y escalables. Durante el proceso, los participantes recibirán mentoría directa de expertos de la compañía, además de apoyo para construir una audiencia alrededor de sus proyectos.

Por otro lado, Roblox Jumpstart está diseñado para creadores que recién comienzan en la plataforma o para desarrolladores que desean experimentar con nuevas ideas. Este programa ofrecerá asesoría, herramientas y apoyo en estrategias de adquisición de usuarios tanto dentro como fuera del ecosistema de Roblox.

Además de estas iniciativas, la compañía continúa desarrollando tecnología para mejorar la calidad visual y técnica de las experiencias. Herramientas como SLIM, Texture Streaming y server authority permitirán a los creadores construir mundos más detallados, escalables y optimizados para múltiples dispositivos.