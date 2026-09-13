Sorprendió con México en el Mundial 2026; hoy está totalmente borrado por un DT argentino

La Copa Mundial de la FIFA 2026 trajo consigo una de las mejores actuaciones en la historia de la Selección Nacional de México, quien si bien se quedó en la ronda de octavos, emocionó a más de un fanático luego de los grandes momentos que tuvo en el terreno de juego.

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No obstante, existen jugadores que no tuvieron la cantidad de minutos esperados en el campo y uno de ellos es Obed Vargas, quien pasó de ser convocado por México para la Copa Mundial de la FIFA 2026 a, ahora mismo, estar totalmente borrado por su entrenador a nivel clubes.

¿Cuál es el presente de Obed Vargas?

Para dar un poco de contexto, vale decir que Obed Vargas llegó al Atlético de Madrid a inicios de este año luego del gran paso que tuvo por el Seattle Sounders de la MLS, por lo que periodistas mexicanos esperaban que pudiera dar el salto de calidad más pronto que tarde.

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🇲🇽 Partidazo de Obed Vargas vs Valencia



Primera asistencia como rojiblanco. Despliegue físico y mucha personalidad con balón pic.twitter.com/F3PBZKBtfj — Javi Hermelo (@javihermelo) May 3, 2026

Sin embargo, la situación fue totalmente la contraria. Obed llegó a tener minutos en algunos compromisos del Atlético de Madrid al final de temporada; sin embargo, en esta no aparece como una de las opciones principales del Cholo Simeone, quien considera a otros elementos por encima de él.

De hecho, se habló de una posible cesión de Obed Vargas a equipos como el Getafe o el Alavés, con quienes seguramente tendría más minutos. No obstante, al final el mexicano se quedó en el equipo colchonero con miras a lo que será esta temporada en España.

¿Cuántos goles tiene Obed Vargas en su carrera como profesional?

Obed Vargas es un elemento que se desempeña como centrocampista, lugar en donde se presentó con la Selección de México en la Copa Mundial de la FIFA 2026. Por tal motivo, era de esperarse que hasta el momento solo registrara ocho anotaciones en 171 juegos disputados a sus 21 años.