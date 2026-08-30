Obed Vargas: quiénes son las principales figuras del Sevilla, posible nuevo club del jugador mexicano

Diversos medios españoles colocan muy cerca la salida de Obed Vargas de Atlético de Madrid. Sin lugar en el mediocampo, el futbolista mexicano dejará la institución de la capital en condición de cedido, en busca de sumar minutos de calidad en la Primera División de España. Según Mundo Deportivo, fue el Sevilla el equipo que llegó a un acuerdo concreto con el ‘Colchonero’.

Luego del triunfo del Atlético de Madrid por 3-1 ante el cuadro andaluz, se dio a conocer que la directiva del Sevilla aprovechó este partido para concretar la cesión de Obed Vargas. Si bien aún no fue anunciado de forma oficial por ninguno de los dos clubes, el acuerdo estaría cerrado y el jugador habría dado el visto bueno para salir hacia el conjunto sevillano. El mexicano llegaría sin opción de compra, por lo que regresaría al ‘Colchonero’ en un futuro.

Las principales figuras del Sevilla, próximo club de Obed Vargas

El ex Seattle Sounders se sumará a una plantilla que se encuentra en crecimiento y que no cuenta con grandes estrellas que destaquen jornada tras jornada. Sin embargo, ciertos jugadores le dan un plus de calidad al equipo y aquí repasaremos quiénes son los compañeros más destacados que tendrá Obed Vargas en Sevilla.

Obed Vargas|Crédito: @obed.vargas / IG

En primer lugar aparece Rubén Vargas, el futbolista con mayor capacidad para desequilibrar en ataque. El extremo suizo cuenta con velocidad, movilidad y facilidad para generar ocasiones desde la banda izquierda o como mediapunta. Durante la temporada pasada fue una de las referencias ofensivas del equipo cuando estuvo disponible, aunque sus constantes lesiones musculares limitaron su continuidad.

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En el mediocampo destaca la presencia de Lucien Agoumé. El francés se caracteriza por su fortaleza física, capacidad para recuperar la pelota y participación en la salida desde el fondo. Tras tres jornadas, lidera al Sevilla en intercepciones, con seis, y aparece entre los jugadores con más pases completados. Sin embargo, su posible salida todavía no está completamente descartada debido a la necesidad económica del club.

Finalmente, el podio lo cierra Kike Salas. El canterano se convirtió en uno de los líderes del nuevo proyecto y asumió la capitanía tras la salida de varios veteranos. Es el principal referente de la defensa por su fortaleza en el juego aéreo, personalidad y conocimiento de la institución.

Durante la temporada 2025-26 llegó a colocarse entre los defensores con más duelos aéreos ganados de LaLiga. Su progresión incluso despertó el interés de clubes ingleses, pero el Sevilla decidió mantenerlo como una pieza central del equipo.

|REUTERS

Qué otros clubes buscan a Obed Vargas

El Sevilla no fue el único equipo que preguntó por la situación de Obed Vargas. Durante las últimas semanas, clubes como Getafe, Valencia, Deportivo Alavés y Málaga mostraron interés en conseguir la cesión del mediocampista mexicano. Feyenoord también apareció como una alternativa fuera de España, aunque la prioridad del Atlético de Madrid sería que continúe su desarrollo dentro de LaLiga.

Sin embargo, el Getafe se mantiene como la principal competencia para el conjunto andaluz. De acuerdo con información publicada por AS este domingo 30 de agosto, el cuadro azulón tendría negociaciones avanzadas para incorporar a Vargas a préstamo y sin opción de compra. La posibilidad de disputar la Conference League y continuar viviendo en Madrid serían dos factores que podrían inclinar la decisión.

De momento, ni el Atlético de Madrid ni alguno de los clubes interesados hicieron oficial la operación. Por este motivo, el futuro del seleccionado mexicano continúa abierto a pocos días del cierre del mercado de fichajes.