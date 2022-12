“Quiero ser un líder en Cruz Azul” - Uriel Antuna

Después del fracaso de la Selección Mexicana en el Mundial de Qatar 2022, el delantero Uriel Antuna se incorporó a la disciplina de Cruz Azul para ponerse a las órdenes del entrenador Raúl “Potro” Gutiérrez, señalando que tienen que aprovechar la Copa Por México para preparse, por lo que la concentración está centrada en la segunda jornada del certamen contra Pumas.

“En un club tan grande el primer objetivo es ser campeón, ahorita estamos teniendo partidos de preparación en la Copa Por México y lo principal ahorita es quedar campeones de esta copa, tenemos que enfocarnos en el partido de mañana e ir paso a paso para ir agarrando confianza, ir agarrando futbol para el inicio del torneo.”

Jose Luis Melgarejo/Jose Luis Melgarejo Uriel Antuna of Cruz Azul during the game Cruz Azul vs Pachuca, corresponding Round 02 the Torneo Apertura 2022 of the Liga BBVA MX at Azteca Stadium, on July 9, 2022.



El compromiso de Antuna con Cruz Azul

De igual manera, Antuna declaró que va por el camino adecuado para convertirse en un referente de la escuadra cementera.

“Yo me siento comprometido para ser ese jugador diferente, ese jugador referente, aqui en este club, creo que voy por muy buen paso, sin agrandarme o sin verme de otra manera, creo que soy un jugador muy trabajador y creo que con ese paso he demostrado que soy ese jugador diferente desde que llegué a Cruz Azul”

Su más grande ambición con Cruz Azul

Por último, afirmó sentirse en buena forma física, a pesar de su corto periodo de trabajo con el conjunto celeste, pero que está a disposición del entrenador, además de externar su deseo de figurar como líder en “La Máquina”

“En lo personal me siento muy bien, tengo pocos dias entrenando, pero yo siempre voy a estar a disposición del profe y todo depende a como él me vaya viendo, si yo siento que no estoy bien para ayudar al equipo lo platicaré con él, pero al final son decisiones del cuerpo técnico, en como nos vean con ritmo, estoy ilusionado, mis objetivos son muy claros, quiero ser un líder en Cruz Azul.”

