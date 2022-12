“Argentina y Francia son más que Messi y Mbappé" - Diego Forlán

El ex futbolista uruguayo Diego Forlán habló acerca de la final que se espera en Qatar 2022, afirmando que ambas selecciones son fuertes y que si bien tienen jugadores que marcan la diferencia como Lionel Messi y Kylian Mbappé, los dos son equipos sumamente completos y que espera un cotejo reñido.

“Una final linda, pareja, esperando a ver cuál es el resultado que se puede llegar a dar. Es Francia contra Argentina. Después, sí hay grandes jugadores, en el caso de Messi y Mbappé, pero hay dos equipos muy buenos, que han demostrado estar a la altura, pero con dos jugadores decisivos como son ellos y alguno más”

“Obviamente, llaman la atención dos jugadores importantes, como son Mbappé y Messi, pero de su lado tienen a Giroud y Dembelé y del lado de Messi lo mismo, hay grandes jugadores que también aportan y mucho”

Aprendiendo Catar de Noche: una sección con Renata Ibarrarán

De igual manera, el mundialista en Corea-Japón 2022, Sudáfrica 2010 y Brasil 2014 externó su opinión sobre el camino que han recorrido los dos finalistas rumbo. ala disputa por el título.

“Francia ha sido pareja durante todo el Mundial y Argentina ha estado de menos a más. Los últimos partidos con Holanda y Croacia ha superado muy bien al rival”

Posteriormente, expresó su sentir acerca de la eliminación de Uruguay en primera ronda y su opinión acerca de una posible destitución del actual seleccionador Diego Alonso.

“Yo no soy quién para tomar ninguna decisión. No sé cómo está la situación, no sé cuáles son los motivos ni las cualidades, el por qué de haberlo elegido. No soy quien para opinar, pero si es una lástima la eliminación en fase de grupos, no se nos dieron las cosas como queríamos, nos tocó irnos y no ser protagonistas como sí lo fuimos en el Mundial pasado y en otros Mundiales”

Reuters

Por último, habló de la eliminación de España y Portugal a manos del equipo revelación Marruecos y la actuación de los africanos contra los actuales campeones del mundo.

“Es fútbol”. Lamentablemente, le tocó enfrentar a una selección que es la sorpresa, que demostró estar a la altura, mismo en el encuentro con Francia en las semifinales”