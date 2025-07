¿Octagón Jr. perdió su nombre al firmar con WWE? Esta es la verdad detrás del supuesto contrato

Tras debutar en Money in the Bank, Octagón Jr. no ha perdido su nombre tras firmar con WWE, ya que no existe evidencia legal que indique una cesión de derechos del personaje. Aunque se especuló con una posible renuncia al apodo por cuestiones contractuales, hasta el momento no hay confirmación oficial de parte del luchador ni de la empresa estadounidense. Además, persisten rumores sin sustento que avivaron la polémica en redes.

¿Qué implicaciones legales tiene el contrato de Octagón Jr. con WWE?

El acuerdo que vincula a Octagón Jr. con la empresa estadounidense aún no ha sido confirmado de forma pública. Sin embargo, portales especializados como BodySlam.net reportaron su firma tras el evento Night of Champions. A partir de ahí, se sugirió que la WWE habría solicitado exclusividad total, lo que provocó dudas sobre el uso del nombre “Octagón”. Pese a ello, no hay documentos que acrediten la cesión de esa identidad escénica.

Octagón Jr. explicó su versión de la historia en las redes sociales

En México, el personaje original de Octagón sigue registrado a nombre del luchador veterano mediante el INDAUTOR (Instituto Nacional del Derecho de Autor), mientras que el IMPI únicamente gestiona registros comerciales. El uso de “Octagón Jr.” ha sido autorizado por la AAA, pero no se ha informado de una transferencia legal del nombre hacia WWE o terceros. La exclusividad exigida por la promotora estadounidense aplica solo para presentaciones y giras, no para derechos intelectuales en territorio nacional.

¿Cuáles fueron los rumores tras la aparición de Octagón Jr. en WWE?

La participación de Octagón Jr. en eventos como Money in the Bank y Worlds Collide desató versiones que señalaban una posible pérdida del nombre. Además, la suspensión de la cuenta oficial de Facebook del Octagón original fue interpretada por algunos usuarios como un indicio de conflicto legal.

El propio Octagón respondió desde su cuenta de X con documentos del INDAUTOR, aclarando que mantiene el control sobre su personaje. También desmintió que el IMPI tenga autoridad sobre derechos de autor de nombres escénicos. Hasta ahora, ni la WWE ni el luchador han declarado que exista una cláusula que lo obligue a abandonar el nombre de Octagón Jr..