La superestrella Odell Beckham no jugará contra los Texans

Odell Beckham Jr vive una pesadilla con los Cleveland Browns. El receptor suma su tercer año con los Cafés en los que apenas ha podido destacar uno, pues la lesiones lo han atacado. En esta Temporada 2021 de la NFL, su debut tendrá que esperar.

Por segunda semana consecutiva, la superestrella no tendrá actividad, pues no se ha podido recuperar al 100 por ciento de la rodilla y no jugará ante los Houston Texans.

La campaña pasada, en la Semana 7, Beckham tuvo que abandonar el campo por una aparente lesión en la rodilla izquierda, pues el jugador salió caminando del campo. Un día más tarde se confirmó un desgarre de ligamento cruzado anterior en su rodilla izquierda, por lo que se perdió toda la temporada.

Odell Beckham se sometió a cirugía y se esperaba que para este año estuviera al en forma para encarar el 2021 con su equipo, pero todo parece indicar que aún tendrá que esperar. La duda es ¿hasta cuando podrá regresar la superestrella?

Giants descartan a Evan Engram y Shane Lemieux para el TNF

Los New York Giants no recibieron buenas noticias este miércoles. Su ala cerrada Evan Engram y el escolta Shane Lemieux se perderán el encuentro contra el Washington Football Team, en el Thursday Night Football.

Son bajas importantes en busca de su primera victoria en la actual temporada, pues en la Semana 1 cayeron ante los Denver por marcador de 27-13; por su parte, la franquicia de la capital estadounidense también esperan conseguir su primera victoria, tras caer ante los Chargers 20-16.

Quien tampoco está bien, y aparece como cuestionable es el corredor Shaquon Barkley, ha estado limitado toda la semana, pero después del partido de la Semana 1 ante los Broncos, dijo que sentía bien y estaba listo para tomar un rol más importante este 2021.