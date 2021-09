Los 49ers de San Francisco pierden a su mejor corredor

Solo después de unos cuantos snaps, la temporada para el corredor principal de los San Francisco 49ers se acabó rotundamente. El estelar del equipo dirigido por Kyle Shanahan se someterá a una cirugía en la rodilla que no le permitirá ir más allá de la Semana 1 de esta temporada.



La victoria ante Detroit 41-33, en consecuencia, ha salido muy cara para un equipo que no ha dejado de sufrir por lesiones, sobre todo en las últimas dos campañas.

“Después de consultar a múltiples doctores y poner en la balanza mis opciones, una cirugía para reparar mi rodilla pondrá fin a mi temporada. Esto me da, sin lugar a dudas, la mejor posibilidad de regresar al 110%. Siempre he regresado más fuerte y esta vez no será la excepción”, expresó el jugador a través de su cuenta personal de Twitter.

“Tengo fe en mí mismo, en mis doctores, en mi equipo, en mi sistema, y en Dios. ¡Él no comete errores! Sí estoy decepcionado, esto apesta, y no es para lo que he trabajado tan duro. Deseo más que nada poder estar ahí afuera en la cancha con mis compañeros”, finalizó Mostert.

Mostert será agente libre en 2022

La decisión de someterse a una cirugía tiene un plazo de recuperación mucho más largo que el intento de rehabilitarse, pero de acuerdo a los médicos esto es lo mejor a largo plazo para Mostert, quien se convertirá en agente libre en 2022.

Así se concreta un final decepcionante para la temporada de Mostert, quien estaba en el camino para hacer suyo el papel principal en el backfield de los Niners. Este sector del equipo lució sumamente potente en sus únicos dos acarreos de la temporada, en los que corrió para 20 yardas.