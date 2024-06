Las ofertas que tendría Reus tras perder la final de la Champions League

El pasado sábado 1 de junio del 2024, el Real Madrid logró levantar su título número 15 de la Champions League luego de imponerse 2-0 ante el Borussia Dortmund en su final número 18.

La final nos regaló los últimos minutos de Marco Reus con la playera del Dortmund pues desde hace semanas reveló que no iba a continuar con el club. Desafortunadamente el delantero alemán no pudo cerrar su etapa con el título tan esperado y ansiado.

Y es que en el primer tiempo el Dortmund fue superior pero no logró concretar las jugadas de cara al arco y en la segunda mitad el equipo merengue logró mandar al fondo de las redes las jugadas que tuvo.

Tras la final, han empezado los rumores de donde seguirá su carrera el delantero Marco Reus. Fabrizio Romano confesó que el delantero se tomaría unos días para decidir su futuro ya con algunas propuestas en la mesa.

Este domingo dos de junio del 2024, Fabrizio detalló en sus redes sociales que hay una oferta de un equipo de la MLS que quieren que llegue como agente libre pero también existen ofertas de clubes saudíes.

“Los Angeles Galaxy han enviado su propuesta de contrato a Marco Reus para ficharlo como agente libre. Galaxy acordó una tarifa por los derechos de descubrimiento con Charlotte, como se llama @tombogert

Reus también ha sido contactado por clubes saudíes, que ahora avanzan en conversaciones con LA Galaxy”.

🚨🇺🇸 Los Angeles Galaxy have sent their contract proposal to Marco Reus in order to sign him as free agent.

🤝🏻 Galaxy agreed fee for discovery rights with Charlotte, as @tombogert called.

Reus has also received approached from Saudi clubs, now advancing in talks with LA Galaxy. pic.twitter.com/rcsmCHmyJ4

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) June 2, 2024