OFICIAL: Bundesliga tendrá directora técnica

Marie Louise Eta ha sido designada como nueva directora técnica del Union Berlin de la Bundesliga Femenil y da un paso gigante en su notable carrera. La ex futbolista y ahora estratega tomará su nuevo rol a partir de la próxima temporada dejando atrás su etapa en el cuadro sub-19 del conjunto capitalino.

A través de un comunicado oficial, el equipo europeo dio a conocer la noticia: “Estoy muy agradecida por la confianza del club, que me da la oportunidad de asumir el mando del primer equipo femenino y dar este paso dentro del fútbol profesional. Conozco a muchas jugadoras de la temporada pasada y he seguido de cerca la evolución del equipo en su primer año en Bundesliga.

Ailien ha logrado muchísimo con este grupo y nuestra intención es construir sobre ese trabajo y seguir desarrollándonos. Eso sí, en las próximas semanas mi foco seguirá puesto en el tramo final de la temporada con el sub‑19, con el que queremos ganar todos los partidos posibles”, destacó Eta.

Ascenso meteórico

Desde su llegada en 2023, la estratega solo ha subido en la estructura del Union Berlin. Llegó como asistente técnica en el cuadro sub-19, posteriormente la nombraron entrenadora individual en ese mismo equipo logrando el título de la 2 Bundesliga que significó el ascenso y ahora, después de la Copa Mundial de la FIFA 2026 será la número uno en el equipo femenil mayor.