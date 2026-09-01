OFICIAL: Clásico Capitalino del Apertura 2026 se jugará en viernes

La jornada 6 del Torneo Apertura 2026 de la Liga MX Femenil tendrá Clásico Capitalino en el Estadio Olímpico Universitario entre Pumas y el Club América. Las Águilas llegarán como líderes del sector B con sus 15 puntos tras cinco partidos disputados, mientras que, Universidad Nacional llegará con nueve puntos y con un envión anímico importante tras derrotar a las Chivas del Guadalajara en calidad de visitante.

Será este viernes 4 de septiembre en punto de las 9:06 de la noche cuando las puertas de Ciudad Universitaria para recibir a su equipo y al conjunto de Coapa en lo que pinta ser un partidazo. A pesar de que las Águilas llegarán como favoritas para sacar las tres unidades, el conjunto auriazul sabe que con un triunfo se pone a tres puntos del liderato.

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Día de Clásicos en la Liga MX Femenil

La jornada 6 del Torneo Apertura 2026 tendrá dos Clásicos de la Liga MX Femenil y ambos serán el mismo día; el viernes 4 de septiembre. En punto de las 8 de la noche, el Estadio Jalisco vibrará con el duelo entre el Atlas de Guadalajara y las Chivas en lo que pinta ser un duelo de poder a poder. Una hora más tarde, Pumas y América se verán las caras en suelo capitalino en un partido en el que se jugarán más que tres unidades.