OFICIAL: Futbolista anuncia su retiro del deporte profesional a los 27 años por salud mental: “No quiero sufrir más”

Eric Montes ha dado la nota en el futbol internacional y hace un llamado a cuidar la salud mental. El ahora ex futbolista profesional le ha dicho adiós al balompié para cuidar su persona y volver a las bases en su pueblo natal. Canterano del FC Barcelona, con paso en el Girona y en el Albacete, hasta hace poco defendía la camiseta del Algeciras Futbol Club en la 1 RFEF.

En conferencia de prensa, Montes dio a conocer su situación y se sinceró sobre su paso en el futbol que fue marcado por una grave lesión en la rodilla. “Va a sonar un poco duro, pero me da igual: quiero dejar el fútbol de manera profesional. No lo dejé antes por esas típicas preguntas de ‘¿qué va a ser de mí?’, destacó el ibérico.

Por otro lado, el que fuera capitán de las juveniles en La Masía destacó cual fue el momento en el que contempló su futuro. “Cuando me rompí la rodilla, mi cabeza hizo clic. Llevo desde los cuatro años jugando y me ha dado muchas cosas bonitas, pero también he sufrido mucho. No quiero sufrir más. Me voy a mi ciudad para empezar mi vida de cero”, finalizó.

Cabe destacar que, Montes se fue agradecido con el Algeciras Futbol Club por renovarle el vínculo en plena recuperación de lesión y reiteró que buscará disfrutar el futbol como cuando era niño: Sin presiones, sin bonos u objetivos para cumplir dentro y fuera del terreno de juego.