OFICIAL: Los mexicanos que participarán en Mr Olympia 2025 y las categorías en las que calificaron

Karla Torres de San Luis Potosí se clasificó a la categoría de Women´s Phisique en el evento más prestigioso de físicoculturismo que se llevará a cabo en Las Vegas, Nevada.

Mr. Olympia 2025
Erick De la Rosa
Otros Deportes
Mr. Olympia 2025 está a la vuelta de la esquina y habrá que poner especial atención en el talento mexicano. Karla Torres es la carta fuerte de nuestro país para la edición de este año en la que la nacida en Cerritos, San Luis Potosí estará compitiendo en la categoría Women´s Physique.

Te puede interesar: Mr Olympia 2025: Lista de participantes CONFIRMADOS para la competencia de fisicoculturismo más importante del mundo

Las Vegas, Nevada será sede de la competición más grande de físicoculturismo dónde lo mejor de este deporte buscará la gloria justamente en la ciudad del pecado. Torres llegó el pasado lunes 6 de octubre para poder acoplarse a la ciudad y seguir entrenando de cara a su presentación. Cabe recordar que, la de Cerritos ganó el primer lugar en Alemania en el Europa Pro y así se ganó su clasificación a la prestigiosa competición de este fin de semana. Torres tendrá actividad en las preliminares que se llevarán a cabo el viernes 10 de octubre y de concretar su pase de ronda, luciría en las finales un día después (sábado 11 de octubre).

Cristobal Torres brilló en Mr.Olympia amateur

El físicoculturista nacido en Torreón, Coahuila y justamente campeón juvenil de aquel estado lució en Las Vegas, Nevada al obtener el quinto lugar en la categoría Bodybuilding y superar todas las expectativas que se tenían sobre él. De hecho, fue su debut y justamente hace unas semanas comentaba lo que significaba participar en Mr. Olympia.

Esta competencia (Mr. Olympia) es el antes de ser profesional, digamos, lo máximo que hay en el culturismo. Es ya un evento internacional. Sí estoy nervioso. No les voy a mentir que he tenido miedo, pero en palabras de Friedrich Nietzsche: ‘No hay nada mejor que perecer en el intento de lo grande y el imposible’. Entonces, hay que intentarlo. Solo fijen la meta y vayan adelante”, comentó Torres.

