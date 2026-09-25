OFICIAL: Partido del Apertura 2026 se jugará en horario poco habitual tras 54 juegos de la Liga BBVA MX

El partido de la Jornada 10 del Apertura 2026 regresa a un horario poco habitual durante los últimos años dentro de la Liga BBVA MX.

Tras varias semanas de espera, la actividad del futbol mexicano volverá a tener un silbatazo inicial a las doce del día. Pumas recibe a San Luis en la cancha del Estadio Olímpico Universitario el próximo domingo 27 de septiembre.

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Pumas rompe la racha de 54 juegos

Tuvieron que pasar exactamente 54 partidos de la Liga MX (el equivalente a seis jornadas completas del calendario) para que el Estadio Olímpico Universitario volviera a albergar un juego en domingo por la tarde.

La última vez que los Pumas de la UNAM disputaron un compromiso en su horario más tradicional fue el pasado 16 de agosto, cuando empataron sin goles frente a los Gallos Blancos de Querétaro.

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FECHA y HORA EXACTA del Pumas vs Atlético de San Luis

El regreso definitivo al horario de las 12:00 pm está programado para este domingo 27 de septiembre, cuando el cuadro auriazul reciba al Atlético de San Luis en la cancha del Pedregal.

Para los aficionados felinos, asistir a este encuentro tiene un valor especial. Debido a las recientes modificaciones en la programación general del torneo, este será el último partido que Pumas juegue al mediodía durante el resto del Apertura 2026

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¿Por qué Pumas dejó de jugar a las 12:00 del día?

El tradicional horario del mediodía en el Estadio Olímpico Universitario quedó atrás principalmente por motivos de salud y rendimiento físico. Jugar bajo el fuerte sol de la Ciudad de México, sumado a la altura y la contaminación, generaba un desgaste extremo, deshidratación y un ritmo de partido muy lento para ambos equipos.

Además, los especialistas médicos advirtieron durante años sobre el riesgo de la radiación UV en la piel de los futbolistas, por lo que el propio club y cuerpo técnico respaldaron el cambio al aceptar que este clima ya no representaba una ventaja deportiva real.

Por otro lado, los factores comerciales y la comodidad de los aficionados fueron decisivos para modificar la agenda. Las televisoras comprobaron que los partidos programados por la tarde o noche generan mucho mayor rating y atraen mejores ingresos publicitarios para la Liga MX.

Asimismo, para los seguidores que asisten a un recinto que casi no cuenta con techo en las gradas, disfrutar del encuentro sin el impacto directo del sol mejora drásticamente su experiencia, lo que incentiva mejores entradas y un mayor espectáculo.

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