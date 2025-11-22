deportes
AUTOMOVILISMO
Nota

Oficial: Revelan la indumentaria que usará Sergio “Checo” Pérez con Cadillac en 2026

En la antesala del Gran Premio de Las Vegas, la mercancía oficial de Cadillac apareció ya disponible para el público

F1 driver Sergio Perez participates in a soccer match with friends and other athletes, in Mexico City
Raquel Cunha/REUTERS
F1 driver Sergio Perez participates in a soccer match with friends and other athletes organised by Telcel, at Plaza Carso in Mexico City, Mexico October 23, 2025. REUTERS/Raquel Cunha
Sebastian Cortés
AUTOMOVILISMO
A meses del regreso de Sergio Pérez al máximo nivel automovilístico con Cadillac (escudería que debutará en 2026 bajo las nuevas regulaciones de la FIA) se generó una fuerte expectativa entre aficionados y expertos del deporte. El piloto tapatío mantiene una base de seguidores sólida que impulsó un fenómeno comercial sin precedentes en la Fórmula 1 moderna.

Desde una perspectiva de mercado, la figura de Pérez desafía la relación tradicional entre resultados inmediatos y ventas. Expertos en marketing deportivo afirman que la lealtad del público mexicano ofrece un blindaje comercial para el piloto. Mientras que la demanda de mercancía de otros competidores suele fluctuar según su desempeño más reciente, los productos asociados al número 11 registran ventas constantes. Esta tendencia convirtió a Pérez en un activo clave para la rentabilidad de los puntos de venta dentro del paddock, con un desempeño superior incluso al de Max Verstappen en territorio estadounidense.

Las Vegas como presentación de la mercancía

De cara a la carrera del fin de semana, proyecciones internas anticipan que la mercancía alusiva a Pérez y la carrocería estadounidense será la primera en agotar existencias. Las estrategias de producto apuntan a dos factores, como escasez programada, donde buscan que las ediciones especiales cuentan con producción limitada para elevar su exclusividad. Los artículos exclusivos del Gran Premio de Las Vegas podrían aumentar su precio en plataformas secundarias por el carácter emblemático de la sede y las primeras de Cadillac en un gran premio.

El impacto del piloto trasciende resultados. En términos comerciales, Pérez ya domina la carrera fuera de la pista y consolida su condición de fenómeno cultural dentro de la Fórmula 1.

Los productos oficiales y el año del debut

Pérez formará dupla con Valtteri Bottas a partir de 2026. Aunque Cadillac aún no presenta el monoplaza de forma oficial, los primeros productos ya se encuentran a la venta. Entre los artículos disponibles destacan:

  • Gorras: 60 dólares
  • Camisetas: 70 dólares
  • Sudaderas: 125 dólares

La escudería el piloto mexicano debutará en el Gran Premio de Australia, programado del 6 al 8 de marzo de 2026, en el circuito de Melbourne.

Fórmula 1
