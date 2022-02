Ricardo Olavarrieta: “Donovan se convertirá en una inspiración”

Ricardo Olavarrieta fue el primer mexicano en participar en patinaje artístico en unos Juegos Olímpicos de Invierno. El patinador azteca habló en exclusiva para Azteca Deportes sobre los retos que tiene este deporte en México.

“No solo en México sino en toda América Latina debemos reconocerlo, 30 años después aparece una persona que tiene características especiales, muy particulares que logran ponerlo en una final olímpica, finalmente es histórico y creo que lleva los sueños de varios patinadores, de varios atletas”, dijo el patinador azteca.

Ricardo hoy le pasa la estafeta a Donovan Carrillo, este joven mexicano que se encuentra bajo los reflectores del mundo, pues es el primer azteca en pasar a la final de patinaje sobre hielo en unos Juegos Olímpicos de Invierno 2022. Sin embargo, el camino para llegar a dicha meta ha sido arduo y considera que Donovan tiene que mantenerse enfocado para seguir cosechando éxitos en este deporte.

“Una vez que tocas la parte divina unos Juegos Olímpicos, automáticamente existe un cambio personal y empiezas a ver de manera constructiva, a lograr cosas dentro del deporte, Él (Donovan) ha logrado un nivel de maestría que lo lleva a que estemos viviendo lo que estamos viviendo en la actualidad, yo creo que él se convertirá en un consejero como todos los que hemos sido nosotros todos, nos convertimos en mentores”, comentó el representante mexicano.

Olavarrieta y su eterno amor por el patinaje artístico

Para Olavarrieta, el patinaje artístico es su vida, y fue en gran parte este deporte lo que lo ayudó a superar hace 11 años el cáncer.

“La vida me regaló Estar en unos juegos olímpicos, durante todo el tiempo que estuve entrenando no existían los sacrificios yo lo hice con todo gusto. Toda mi vida ha estado relacionada con el deporte, la gente no lo sabe pero desde hace 11 años estoy sobreviviendo al cáncer, estuve en el Instituto nacional de nutrición que fue donde me atendieron. El deporte salvó mi vida, en este caso mi deporte, el patinaje sobre hielo efectivamente lo hizo”, aseguró Ricardo.

Durante treinta años, Olavarrieta fue el primer y último mexicano en participar en la categoría de patinaje sobre hielo en las olimpiadas, hasta la participación de Donovan Carrillo este 2022. Hoy Ricardo ve con entusiasmo el cariño que le ha tomado la gente a este deporte.

“La gente se vuelca ante lo que son los sueños olímpicos y en el caso de nuestro representante (Donovan) ha quedado demostrado, y eso es muy agradable de compartirse y de ver, de constatar, que la gente se entrega y ayuda a lo más que pueda con su granito de arena y con sus posibilidades”, sentenció Ricardo Olavarrieta en entrevista para Azteca Deportes.