Ricky Hatton murió por suicidio, confirman investigaciones

Tras días de investigaciones se confirmó una de las hipótesis en relación a la repentina y sospechosa muerte de Ricky Hatton el 14 de septiembre: fue un suicidio por ahorcamiento dentro de su hogar en Manchester, Inglaterra, confirmaron investigaciones que han sido reveladas y retomadas por agencias de información.

Se especulaba que habría muerto por suicidio, Ricky Hatton, pues la policía había mantenido secrecía y descartó algún hecho violento en relación a su muerte que apuntara a un homicidio. Los testimonios en diferentes ocasiones del propio Hatton, hablando abiertamente de su consuma de drogas, alchol y su lucha contra la deperesión, lo llevaron a pensar en quitarse la vida.

Ricky Hatton, muerto a los 46 años de edad, hasta días antes se había mostrado entusiasmado con una exhibición que tendría en diciembre siendo su regreso al boxeo. Su familia y su entrenador dos días antes lo vieron saludable y en sus redes sociales se habían subido videos de sus actividades en el gimnasio como entrenador.

Nadie creería que al otro día Ricky Hatton se iba a quitar la vida...

La investigación policiaca, el testimonio de su entrenador y su funeral, se suman al terrible caso de la muerte de Hatton

Alison Mutch, encargada de la oficina forense en el caso de Hatton, dijo en la audiencia de investigación la horca fue el motivo de su muerte El tribunal forense tenía el testimonio de su manager Paul Speak quien explicó que lo encontró “insensible”.

De acuerdo a los reportes, Hatton pudo haber sido hallado muerto algunas horas después de su muerte o hasta un día después. Y es que fue visto por última vez el 12 de septiembre, en tanto que el 13 de septiembre no asitió a una reunión que tenía y el 14 de septiembre su manager se presentó en su hogar para realizar un viaje y al llegar a buscarlo lo encontró muerto y fue quien reportó lo ocurrido.

El pasado sábado 11de octubre fue su funeral y asistieron muchas figuras y amigos de Hatton quienes lamentaron su muerte repentina y celebraron su legado en el boxeo. Tyson Fury y Amir Khan en el ambiente del boxeo; Liam Gallagher de Oasis por la música y por el futbol Wayne Rooney estuvieron presentes.