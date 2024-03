El reemplazo de Carlos Sainz en Ferrari para el GP de Arabia Saudita

Malas noticias para Ferrari. El piloto español, Carlos Sainz, es baja para el Gran Premio de Arabia Saudita, el cual se disputa en el circuito de Yeda tras sufrir apendicitis.

Mediante un comunicado, la escudería italiana dio a conocer la baja y como reemplazo, el lugar va a ser ocupado por el piloto reserva, Oliver Bearman.

Carlos Sainz has been diagnosed with appendicitis and will require surgery. As from FP3 and for the rest of this weekend, he will be replaced by reserve driver Oliver Bearman. Oliver will therefore take no further part in this round of the F2 Championship. The Ferrari family… pic.twitter.com/zePBeZlJED

— Scuderia Ferrari (@ScuderiaFerrari) March 8, 2024