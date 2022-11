Orbelín Pineda fue buscado por equipos de la Liga MX

Orbelín Pineda, es uno de los jugadores mexicanos que desempeñan sus labores en el futbol europeo, al ser parte del AEK Atenas de la Superliga de Grecia, conjunto al que emigró y encontró minutos tras un nada favorable paso por el Celta de Vigo de la Liga Española, en el que nunca pudo encontrar regularidad ni gozar de la confianza del cuerpo técnico encabezado por el entrenador argentino, Eduardo “Chacho” Coudet.

En entrevista para ESPN, el futbolista de la Selección Azteca, declaró que su llegada al conjunto español supuso un golpe difícil y bastante desconcertante, al venir de ser un jugador constante con Cruz Azul y ser relegado a la banca, a pesar de sus esfuerzos y entrega.

La difícil llegada a España con el Celta de Vigo

“Creo que fue la etapa cuando llegué a Celta, fue difícil porque venía de estar jugando la mayoría de los partidos con Cruz Azul y cambió totalmente. Llego y no juego nada, no me toman en cuenta. Me concentraba, estaba en la banca y calentaba, pero no entraba. Yo decía ‘pues qué estoy haciendo mal, qué está pasando”

De igual manera, Pineda señaló que recibió ofertas provenientes del futbol mexicano, sin embargo, fueron rechazadas por el jugador mexicano por su deseo de permanecer en Europa y pelear por una oportunidad allá, aceptando la propuesta de la escuadra griega que dirige el argentino Matías “Pelado” Almeyda y asegurando que una de sus metas es regresar a España.

Orbelín Pineda declinó ofrecimientos en la Liga MX

“Había oportunidad de volver a México. Toluca, Chivas, Santos y Monterrey me buscaron, pero estoy joven y creo que no me dieron la oportunidad necesaria para poder trascender acá. Eso me inquietaba para por lo menos intentarlo, ahora lo estoy haciendo. Quiero volver a España, eso es una revancha”

En la actual temporada, Orbelín ha disputado un total de 13 partidos con el AEK Atenas, siendo titular en todos ellos y en donde ha conseguido tres goles y ha colaborado con una asistencia.

