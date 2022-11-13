AEK Atenas revela convocatoria de Orbelín Pineda para Qatar 2022

A una semana de la Copa del Mundo, Gerardo Martino no ha revelado la convocatoria de 26 futbolistas que van a disputar el torneo de Qatar 2022. Sin embargo, hay un equipo que se ha adelantado y dio a conocer la presencia de un jugador.

El AEK de Atenas dio el nombre de Orbelín Pineda. Mediante sus redes sociales, el conjunto de la Superliga de Grecia ha subido una imagen felicitando al mediocampista.

Con 12 partidos jugados en Atenas con su equipo, siendo en todos titular, Orbelín Pineda es el primer nombre que se revela de forma oficial para asistir a la Copa del Mundo con el equipo dirigido por el ‘Tata’ Martino.

En el equipo de Grecia, el mediocampista mexicano ha colaborado con tres goles y ha recibido tres tardetas amarillas. En las eliminatorias rumbo a Qatar 2022, Pineda tuvo actividad en 7 encuentros disputando 23 juegos como titular.

La lista de 26 jugadores se debe de dar a más tardar el próximo 14 de noviembre, un día antes de que la Selección Mexicana dispute su último partido rumbo a Qatar 2022 ante Suecia.

El combinado nacional se mide a Suecia en la cancha del Estadio Municipal Montilivi. Luego de haber vencido a Irak, la Selección Azteca de Gerardo Martino va a encarar el compromiso con lista de jugadores definida.

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Los partidos de México en el Mundial de Qatar 2022

En la Copa del Mundo de Qatar 2022, la Selección Mexicana se encuentra ubicada en el Grupo C. El combinado de Gerardo Martino hace su debut ante Polonia el 22 de noviembre. Como segundo rival se miden a Argentina el día 26 y cierran la Fase de Grupos ante Arabia Saudita el próximo 20 de noviembre.

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