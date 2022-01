Oribe Peralta revela por qué no jugaba en Chivas

Oribe Peralta anunció su retiro de las canchas a los 38 años de edad. El último club en el que estuvo el mexicano, fue Chivas y el ahora exjugador habló de lo que fue su paso por el chiverío, así como el por qué no tuvo tantos minutos en el conjunto tapatío.

El paso de Oribe en Chivas, será recordado por los pocos goles que hizo en el Rebaño. Sin embargo, quizá no fue tanto culpa suya y por eso habló de lo que vivió en el chiverío. Cabe recordar que su llegada se dio justo después de su paso por el América.

Oribe Peralta habla de Chivas

El ‘Hermoso’ reconoció que le hubiera gustado tener más minutos con el Rebaño. De igual manera aseguró que el equipo estaba para más cosas de las que se consiguieron, sin embargo se dijo tranquilo porque siempre dio lo mejor de él, ya sea dentro o fuera de la cancha.

“Obviamente me hubiera encantado jugar más, tener mayor participación. Creo que el equipo estaba para mucho más y la verdad es que toama el rol como venía, nunca fui alguien que se quejara. Siempre trabajando y esforzándome porque entiendo que había decisiones que no me correspondían”, declaró.

¿Por qué Oribe no tuvo tantos minutos en Chivas? @OribePeralta responde



En la misma línea, Oribe Peralta aceptó que nunca entendió por qué no tenía tantos minutos pero es también por eso que se fue tranquilo del Rebaño. No fue decisión de él y siempre trató de dar lo mejor para ganarse un lugar en el terreno de juego.

“Siempre di lo mejor, siempre estuve disponible y dispuesto a a apoyar desde donde me tocara. Realmente no sé porque no hubo mayor participación pero me voy muy tranquilo porque nunca dependió de mi”, sentenció Oribe Peralta.

