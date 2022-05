Óscar de la Hoya le recomienda a Canelo no tener revancha ante Bivol

Ante los ojos de muchos analistas, boxeadores y ex boxeadores, Saúl Canelo Álvarez no debería de volver a enfrentar a Dmitry Bivol, sumándose ahora a esa lista Óscar de la Hoya, quien le recomienda al tapatío no tener revancha ante el ruso.

El sábado 7 de mayo, Canelo Álvarez perdió Ante Bivol, en la Arena T-Mobile de Las Vegas, por decisión unánime, en un duelo en el que el tapatío fue de las 168 libras a las 175 para retar al titular de la Asociación Mundial de Boxeo en los semipesados.

El resultado no le favoreció al mexicano, y se ha conocido que Canelo buscaría activar la cláusula de revancha ante Bivol para saldar cuentas, ante lo que Bivol se ha visto complaciente y ha dicho que podría bajar a los supermedianos y desafiar a Canelo por los centros de la AMB, CMB, OMB y FIB.

Hasta ahí se ha quedado el tema de la una posible revancha pues la pelea fue hace 4 días y ambas esquinas junto a sus pugilistas deberán de analizar lo que más conviene en estos momentos de su carrera.

Mexsport .

Óscar de la Hoya, sugiere a Canelo, alejarse de Bivol

La derrota de Canelo motivó a que Óscar de la Hoya, quien lo promovía hace unos años, alegara que al tapatío no le conviene un duelo más ante el ruso, pues de 10 peleas, perdería las 10.

“Tengo que es ser honesto aquí. Como peleador, Bivol le ganaría a Canelo 10 de 10 veces. Es la verdad, los estilos hacen las peleas. El peso es una cosa, pero también el estilo. Bivol tiene todo”, comentó el Golden Boy.



Óscar de la Hoya, esperó ajustes de Canelo para que saliera con el triunfo

El ex boxeador Óscar de la Hoya , agregó que en el pleito, confió en que Saúl Álvarez hiciera ajustes, los cuales nunca llegaron.

“Tenía la ilusión de que Canelo hiciera ajustes. Yo lo promoví por muchos años, hay un tipo de orgullo que siento por él. Quería que ganara. Después del tercer, cuarto y quinto asalto, debió de hacer ajustes. Desafortunadamente, los ajustes no llegaron a tiempo. Bivol se mantuvo en su plan”, sentenció el promotor.