DT de la Liga BBVA MX consigue gran resultado y sale corriendo tras el partido para ir al nacimiento de su hija

Aunque el compromiso deportivo siempre exige entrega total, hay momentos en la vida que trascienden cualquier marcador. En la jornada 9 del Apertura 2025, Rayadas recibió en el Gigante de Acero a Juárez en un partido que terminó igualado 1-1.

Pero más allá del futbol, Óscar Fernández, director técnico de las Bravas, al final el encuentro abandonó de inmediato el estadio para tomar un vuelo de regreso a la frontera con el fin de presenciar el nacimiento de su hija.

¿Cómo salió corriendo el DT de Juárez por el nacimiento de su hija?

Esta noticia la dio a conocer el mismo equipo a través de sus redes sociales, en una publicación oficial en Instagram, el club describió cómo su entrenador, tras cumplir con su labor en el partido, se transformó literalmente en “el padre corriendo” que no quería perderse uno de los momentos más importantes de su vida. En videos se vio como segundos después del silbatazo final el español salió corriendo de la cancha y al aeropuerto más cercano.

Mientras jugadoras y cuerpo técnico estaban todavía inmersos en lo sucedido dentro del terreno de juego, sólo pudieron presenciar como Fernández se marchaba precipitadamente del Estadio BBVA pues no tenía tiempo que perder para agarrar el primer vuelo disponible de vuelta a Ciudad Juárez con un objetivo claro: no perderse el nacimiento de su primogénita. Este gesto, salido directamente del corazón, ha generado gran empatía entre la afición y en el mundo del futbol, pues mostró la dualidad que viven mucho dentro del deporte: la pasión profesional y la devoción por la familia.

La publicación generó una oleada de cariño y admiración. A través de los comentarios en Instagram y Facebook, tanto seguidoras como seguidores expresaron mensajes de apoyo al estratega, resaltando su compromiso como padre y profesional. En redes, el hashtag implícito “padre corriendo” se convirtió en símbolo de su apresurada carrera hacia esa nueva etapa personal.

¿Cómo va Juárez en el Apertura 2025?

En el ámbito deportivo, Óscar Fernández en este Apertura 2025 ha convertido a sus pupilas en uno de los equipos protagonistas del circuito. En esta última jornada lograron empatarle a unas Rayadas que se hacen fuertes en casa, pero más allá de esto, se mantienen en puestos de clasificación a liguilla.

Las “Bravalácticas”, como han sido apodadas, están en el octavo peldaño con 15 unidades que se traducen a cuatro victorias, tres empates y tan sólo dos derrotas; además de tener una diferencia goleadora favorable, pues han marcado 12 goles y han recibido siete.