Óscar Valdez reveló imágenes sobre la fractura de mandíbula del 2018

El boxeador Óscar Valdez cumplió cuatro años desde que en una cerrada y sangrienta pelea, resultó con la victoria, pero con la mandíbula rota, lo que parecía condicionar su carrera en el pugilismo, sin embargo, logró reponerse y actualmente presume de ser el campeón del Consejo Mundial de Boxeo de peso superpluma.

El pugilista de Nogales, Sonora, recordando este importante hecho en su carrera, compartió una serie de imágenes nunca antes vista, en la cual se percibe su boca destrozada; inclusive una placa, muestra la gravedad de la lesión.

También publicó fotos, en las que se ve la instrumentación que llevó en la boca, para corregir la fractura que fue muy sonada en México y en el mundo, pues peleando visiblemente lesionado siguió en el ring y ganó.

¿Cómo fue la pelea ante Scott Quigg?

La pelea fue en Carson, California, con un intercambio severo de golpes, que en el cuarto rollo condicionó a Valdez, quien además se había lastimado la mano derecha.

Para el último round, se veían unos pugilistas agotados, casi sin fuerzas y un Valdez con una lesión importante, que al ser llevado al nosocomio se confirmó como una fractura de mandíbula.

Valdez no necesitó la operación, pero sí un procedimiento meticuloso para corregir el daño y una convalecencia de seis semanas fuera de toda actividad, para regresar la quijada y los dientes a su lugar.

Quigg no había dado el peso y había peleado casi en peso welter, lo que pudo haber sido un factor por el poder de los golpes, algo que al final no surtió efecto en el resultado.

¿Qué ha pasado desde entonces con Óscar Valdez?

El boxeador Óscar Valdez, regresó a pelear el 2 de febrero del 2019, casi un año después de su lesión, y es que más allá de las seis semanas de reposo, no podía arriesgarse a pelear y sufrir un daño mayor.

La pelea de febrero del 2019, la ganó ante Tommasone por nocaut. Luego tuvo una pelea más en la que salió victorioso y subió a peso superpluma. En esa división Valdez registró dos victorias y le llegó la oportunidad de pelear por el título del CMB ante Miguel Alacrán Berchelt, a quien venció por nocaut el 20 de febrero del 2021.

Valdez ya hizo una defensa del cetro ante Robson Conceicao , y ahora tiene una pelea agendada para el 30 de abril ante Shakur Stevenson, que despierta todos los reflectores.

Óscar Valdez, dispuesto a pelear por su país y su gente

“Stevenson es un peleador que ya tiene bastante tiempo hablando y presionando por redes sociales que es algo que yo no estoy acostumbrado a hacer ahí le gusta hablar hoy lo miramos en cara cara y la verdad que no sentí esa energía que siempre siento cuando está en las redes sociales la verdad que siento que ya es diferente ya cuando tienes a la persona enfrente el sábado que yo no vengo a jugar que no vengo a reírme que no vengo hacer amigos yo vengo entrenar a pelear y dejar todo por mi país por mi familia por mi mismo y la verdad es que estoy muy emocionado y espero dejar que mis puños hablen por sí mismos el próximo 30 de abril”.