Fue un crack en la Liga BBVA MX; hoy nadie lo reconoce por su extraña enfermedad

El Siglo XXI trajo consigo la llegada de un jugador paraguayo a la Liga BBVA MX que, de inmediato, dejó huella en cada uno de los equipos en los que estuvo, destacando tres instituciones con las que fue campeón y en donde logró demostrar su verdadero nivel en el terreno de juego.

Colectivamente, al América no le alcanza

Campeón con el Club América, los Rayados de Monterrey y Santos Laguna, la realidad es que Oswaldito Martínez es considerado uno de los mejores paraguayos que han llegado a la Liga BBVA MX en las últimas décadas. Ahora bien, ¿sabías que tiene una enfermedad que hace que hoy luzca irreconocible?

¿Qué títulos ganó Oswaldo Martínez en la Liga BBVA MX?

A lo largo de los años en los que estuvo en la Liga BBVA MX, Oswaldito Martínez tuvo la oportunidad de ganar un total de cinco títulos de Liga. De estos, dos fueron con el equipo de la Sultana del Norte, así como dos más con el Club América y finalmente el último con Santos Laguna.

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Felicitamos a Oswaldito Martinez por su cumpleaños y algunos de ustedes me preguntaron que es lo que padece?

Les dejo un hilo con mucho respeto para él!! pic.twitter.com/PdPCy6zPPs — Santos Laguna Fans (@SantosLagunFans) April 11, 2026

Estos campeonatos se dieron entre el 2009 y el 2018, lo cual habla de que Oswaldito mantuvo un nivel similar durante una década. En adición, el paraguayo también tuvo la fortuna de acumular tres Concachampions, mismas de las cuales una se dio con Rayados y las restantes con el conjunto azulcrema.

¿Cuál es la enfermedad que padece Oswaldito Martínez?

Hoy en día, Oswaldo Martínez luce un tanto irreconocible respecto a lo que mostró en el terreno de juego dado que sufre de esclerodermia, la cual no es más que una enfermedad autoinmune que destaca por ser poco común y que ocurre cuando el sistema inmunitario ataca sus propios tejidos por error.

Esta situación provoca una estimulación de producción excesiva de colágeno, lo cual, a su vez, genera la inflamación y el endurecimiento de la piel, afectando los vasos sanguíneos y el aspecto físico de quien la padece. Afortunadamente, Oswaldito Martínez ha dicho en distintas ocasiones que su estado de salud es estable.