Oswaldo Alanís: “Queremos quedar en la memoria de la gente”

Mazatlán FC comienza su andar en el Clausura 2022 de la Liga BBVA MX este domingo cuando enfrente a Chivas. Los Cañoneros tuvieron la presentación de sus nuevos refuerzos con la sorpresa de Oswaldo Alanís en conferencia de prensa. Uno de los fichajes más destacados, Nicolás Benedetti, habló de los retos con el club.

“Aportar mi granito de arena, es un gran club que apostaba por nosotros y nosotros vamos a tratar obviamente de responder con mucha responsabilidad, con mucha disciplina, me siento muy bien, obviamente confiado que te equipo va a dar de qué hablar. Poder clasificar a liguilla, poder quedar campeones, obviamente todos los equipos que están en esta liga son muy competitivos, nosotros estamos bien, trabajamos día a día para lograr nuestros objetivos y obviamente en lo personal es tratar de buscar mi mejor nivel buscar obviamente el juego que me hacía falta”, dijo el ex club América.

Además, el DT del Mazatlán FC habló sobre lo que espera de los refuerzos.

“Lo que esperamos de los nuevos refuerzos es un poco de lo que esperamos del grupo, ellos van a complementar un grupo que quiere trascender, creo que la palabra trascender es muy importante porque ellos van ayudar al grupo y el grupo los va ayudar a ellos, esa mentalidad es muy importante para nosotros”, comentó el técnico español.

Te puede interesar: Beñat San José: “Chivas tiene más presión que nosotros”

Trabajo conjunto entre la dirección técnica y la comisión en Mazatlán FC

El que también se refirió al proyecto fue el director deportivo del Mazatlán FC, Luis César.

“Hemos puesto manos a la obra laborando duro en conjunto con la dirección, con el cuerpo técnico, y con todas nuestras áreas operativas para lograr el armado y que el equipo consiga objetivos claros. Es la consolidación de un proyecto que tiene un año y medio desde que llegó a la ciudad y la verdad he recibido mucho, esta ciudad, los valores en toda la región de Sinaloa y lo que queremos como Club es dar lo mejor de nosotros para conseguir los objetivos”, afirmó el director deportivo de los cañoneros.

Te puede interesar: Protocolos de la Liga BBVA MX en torno al Covid-19

Finalmente, la noticia sorpresa fue el regreso de Oswaldo Alanís al futbol mexicano, ahora con los cañoneros.

“Muy contento de esta oportunidad, de sumarnos a un club que viene creciendo y haciendo las cosas de buena manera, que ha estado cerca de lograr cosas y venimos a hacer historia, venimos a sumar, quiero aportar en lo que podamos, somos una pieza más del plantel que viene a sumar y a generar cosas buenas y a eso venimos, a dar todo, a entregarnos y a buscar hacer lo mejor posible en Mazatlán”, sentenció Alanís.